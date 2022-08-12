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3 часа назад

Лесли Грэйс может вернуться к Бэтгёрл даже после отмены фильма за $ 90 млн

Чемпионат.com

В начале августа Warner Bros. Discovery неожиданно отменила «Бэтгёрл» — фильм про одноимённую супергероиню из вселенной DC Comics. Руководство компании потратило на картину около $ 90 млн, однако новые владельцы корпорации решили, что лента не попадает в категорию качественных кинотеатральных релизов, а на стриминге фильм точно не отобьётся.

Лесли Грэйс может вернуться к Бэтгёрл даже после отмены фильма
Фото: ЧемпионатЧемпионат

Судя по всему, этот факт не сильно разочаровал Лесли Грэйс — исполнительницу роли Бэтгёрл. Она готова вернуться к воплощению Барбары Гордон в дальнейших фильмах DC. По данным Variety, актриса может появиться уже в фильме «Чёрная Канарейка», выход которого запланирован на 2023 год.

Так или иначе, всё зависит от боссов WB Discovery, которые могут отменить все планы в любой момент. Одно ясно точно — топ-менеджеры хотят создать действительно качественную киновселенную DC и настоящего конкурента Marvel Studios.

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