Умер мексиканский актер Мануэль Охеда

Охеда родился в 1940 году в городе Ла-Пас, Мексика. Первоначально выступал на сцене театра, в кино дебютировал в 1974 году. За свою карьеру снялся в более 291 работах. Среди проектов с участием Мануэля — «Роман с камнем», «Зеленый лед», «Комета», «Сыновья ветра», «Я покупаю эту женщину», «Новый рассвет», «Цыганская любовь» и другие. За роль в фильме «Ад, которого мы все боимся» Охеда был удостоен самой престижной в мексиканском кинематографе премии «Ариэль».