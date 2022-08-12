Разгорелась дискуссия о роли консультантов по постельным сценам

Эмма Томпсон присоединилась к коллегам, кто одобряет участие консультантов по сексуальным сценам в съёмках голливудских фильмов. Они начали работать с 2017-го года, когда в США возникло движение #MeToo, и стали своеобразным фактором безопасности в американском кинопроизводстве. В начале этой недели актёр Шон Бин, известный по работе над фильмом «Властелин колец» (2001) и сериалом «Любовник леди Чаттерлей» (1993), заявил, что присутствие на съёмках таких специалистов превращает «естественное поведение любовников» в «техническое упражнение».