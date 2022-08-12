Разгорелась дискуссия о роли консультантов по постельным сценам

Эмма Томпсон присоединилась к коллегам, кто одобряет участие консультантов по сексуальным сценам в съёмках голливудских фильмов. Они начали работать с 2017-го года, когда в США возникло движение #MeToo, и стали своеобразным фактором безопасности в американском кинопроизводстве. В начале этой недели актёр Шон Бин, известный по работе над фильмом «Властелин колец» (2001) и сериалом «Любовник леди Чаттерлей» (1993), заявил, что присутствие на съёмках таких специалистов превращает «естественное поведение любовников» в «техническое упражнение».
«Я буду больше сдерживаться из-за внимания к деталям, когда кто-то скажет: «Сделай так, положи руки сюда в то время, когда ты трогаешь её здесь».
В интервью австралийскому радиошоу «Fitzy and Wippa» Эмма Томпсон решила прокомментировать сказанное Бином:
«Координаторы по интимным отношениям – самое фантастическое приобретение в нашей работе. И да, вы не можете просто пустить это на самотёк. Есть камера и съёмочная группа, вы не просто одни в гостиничном номере. Вы окружены кучей помощников, перетаскивающих оборудование. Это некомфортная ситуация, и точка».
По словам Томпсон, многие актёры с ней согласны, потому что участие в съёмках консультантов снимает напряжённость и добавляет комфорта.