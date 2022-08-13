Родился в аркане и выпивал с матросами: длинный путь Меньшова

Чуть больше года назад не стало Владимира Валентиновича Меньшова. Перед вами несколько занятных фактов о нем. Почему пять? Потому что пятерка - это его число. Актер и режиссер хотел все делать на отлично, на пятерочку. И делал.
Практикующий нумеролог Диана, автор канала «О цифрах с душой» на «Яндекс-Дзен», подметила:
«Дата рождения Меньшова - 17.09.1939. Жизненная программа - 3912.3710. На входе в дату число 17. В Таро-нумерологии - 17-й аркан имеет название "Звезда". И этим все сказано! Такие люди обладают сильным характером, творческим потенциалом, ярко выраженной индивидуальностью, незаурядным талантом, врожденным честолюбием, глубоким критическим и аналитическим умом. Жизненные обстоятельства неспособны сломить их дух, они не останавливаются на достигнутом, ставят перед собой новые цели постоянно».
Специалист называет Владимира Валентиновича Двойным Тысячником (потому что в его жизненной программе 8 цифр) и пишет в блоге:
«Такому человеку очень важно постоянно находиться в развитии, не останавливаться. Остановка подобна смерти. Остановка - это откат назад. Почему? Потому что, останавливаясь, Тысячники сгорают, сжирают себя, начинают самоуничтожение».
Цитата
Владимир Меньшов в фильме-интервью «Папа», снятом его дочерью:
«В юности я любил мечтать, каким буду, чего добьюсь. Что конкретно? Сумбурные мелькали картинки, но всегда это было связано со славой, известностью, узнаванием. Как у Высоцкого: "Чтобы все узнавали и везде пускали"».
«Оскар» за фильм «Москва слезам не верит» Меньшов получил через несколько лет после присуждения.
«На церемонию меня не пустили. Я узнал о том, что фильму дали "Оскар", 1 апреля по телевизору, хотя церемония прошла раньше, - делился режиссер. - Сначала подумал, что это утка. Но информация подтвердилась. Я не придал большого значения награде. Церемония вручения премии "Оскар" - это шоу, так чего жалеть о том, что я не присутствовал на шоу?! В этом "Оскаре" - 99 процентов рекламы и только 1 процент содержания. Все на этого "Оскара" стали молиться, и меня как русского режиссера такое пугает. Нашли тоже мне Нобелевскую премию... Хотя и в Нобелевской премии 50 процентов рекламы. Ну дали и дали… Даже не знаю, где американская статуэтка валяется. На даче, наверное, где-то лежит».
Режиссер говорил, что для мужчины очень важно, какая рядом с ним женщина: она его ведет и награждает либо положительными, либо отрицательными качествами.
«Когда человек выбирает жену по шапке, тогда состаивается у него карьера, - считал Владимир Валентинович. - Я думаю, что жену надо брать всегда несколько выше тебя по положению, чтобы тянуться, доказывать. Чтобы она была немножко недосягаемой - тогда ты сам становишься на цыпочки и взлетаешь. Тогда есть кураж! И я тянулся, доказывал, что стОю больше, чем во мне разглядывают».
Владимир Валентинович родился и провел детство в Баку.
«Он тогда был интернациональным городом. И я стал свидетелем строительства Дома правительства, - рассказывал постановщик и актер в интервью "Эху планеты". - Его строили пленные немцы, а мы бегали к ним обменивать хлеб на незамысловатые деревянные игрушки. Жизнь тогда была замешана очень круто».
Меньшов говорит, что, кроме ярких первых восьми лет жизни в Баку, у него был еще один незабываемый год молодости, когда работал матросом на Каспии.
«Мы тогда жили в районе Монтино - недалеко от завода имени Шмидта, на котором работали все мои родственники мужского пола, - вспоминал мастер. - После рабочего дня за большим столом у нас дома засиживались целые бригады. Эти посиделки были в чистом виде иллюстрацией к лозунгу о дружбе советских народов. Непременно звучал тост за дружбу, потому что за столом сидели представители почти всех национальностей СССР».
В Азербайджан он вернулся в 20 лет, после того как поработал на заводе в Астрахани и на шахте в Воркуте. И вскоре рванул в Москву.
«Я прошел длинный путь, четыре раза поступал на актерский факультет и поступил в Школу-студию МХАТ. А когда поступил, то понял, что ошибся дверью, что это не совсем моя профессия. У нас был сильный курс, и на фоне однокурсников я осознал, что во мне способности не так сильны. Это мучило все четыре года обучения. Я зажался, стал плохо играть, мне не давали те роли, которые хотел. В итоге выпустился никому не нужным артистом. Но кино меня манило со страшной силой»,
- делился Меньшов на встречах с поклонниками.
Зять Игорь Гордин с лукавой улыбкой говорит, что ему повезло не только с женой, но и с тестем. Собственно, благодаря Владимиру Валентиновичу его брак с Юлей Меньшовой до сих пор существует. Ведь, когда Игорь и Юля расстались, только доверительные беседы с режиссером помогли восстановить мир в семье.
«Владимир Меньшов - великий человек и кумир наших с Юлей детей, - поделился Гордин. - А еще он, конечно, великий артист. На мой взгляд, вне времени. Да, расцвет актерского таланта у него произошел в зрелом возрасте. Для Владимира Валентиновича ни деньги, ни слава не имели значения. Всю жизнь он был предан своему призванию. Он не "ходил налево" и не изменял своему выбору. Настоящий артист - тот артист, который отдает всего себя профессии. И Владимир Валентинович отдавал».