Родился в аркане и выпивал с матросами: длинный путь Меньшова

«На церемонию меня не пустили. Я узнал о том, что фильму дали "Оскар", 1 апреля по телевизору, хотя церемония прошла раньше, - делился режиссер. - Сначала подумал, что это утка. Но информация подтвердилась. Я не придал большого значения награде. Церемония вручения премии "Оскар" - это шоу, так чего жалеть о том, что я не присутствовал на шоу?! В этом "Оскаре" - 99 процентов рекламы и только 1 процент содержания. Все на этого "Оскара" стали молиться, и меня как русского режиссера такое пугает. Нашли тоже мне Нобелевскую премию... Хотя и в Нобелевской премии 50 процентов рекламы. Ну дали и дали… Даже не знаю, где американская статуэтка валяется. На даче, наверное, где-то лежит».