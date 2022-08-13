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1 час назад

Эмили Блант и Райан Гослинг сыграют в новой экшен-драме режиссера "Джона Уика"

Газета.Ru

Эмили Блант и Райан Гослинг утверждены на главные роли в предстоящей киноадаптации сериала «Каскадеры» 1981 года, сообщает Deadline.

Блант и Гослинг сыграют в новой экшен-драме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что оригинальный сериал рассказывал о голливудском каскадере, который ради лишнего заработка подрабатывал охотником за головами.

Дрю Пирс («Форсаж: Хоббс и Шоу») выступит сценаристом и продюсером фильма. Режиссером картины станет постановщик первого «Джона Уика» и второго «Дэдпула» Дэвид Литч. Производство фильма начнется в Австралии осенью 2022 года, а мировая премьера назначена на 1 марта 2024 года.

Появился первый тизер боевика «Джон Уик 4» с Киану Ривзом. Сообщается, что четвертая часть станет самым длинным фильмом франшизы.

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