Прерванная жизнь: какой мы запомним трагически погибшую Энн Хеч

Жизнь Энн Хеч, оборвавшаяся в результате страшной автокатастрофы, похожа на сценарий голливудской драмы. В ней было все — детская травма и ее преодоление, ранняя слава и предрассудки, положившие конец блестящей карьере, большая любовь и предательство. Но не случилось одного — обязательного хеппи-энда. Впрочем, обо всем по порядку.

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Будущая звезда родилась 25 мая 1969 года в Авроре, штат Огайо, в христианской семье и была младшей из пяти детей. В детстве они часто переезжали, пока в конце концов не обосновались в Нью-Джерси. В мемуарах 2001 года актриса откровенно рассказала о сексуальном насилии, которому подвергалась со стороны отца с младенчества и до 12 лет. Он умер от СПИДа, когда Энн было 13. Незадолго до смерти он признался дочери в своей гомосексуальности.

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Из-за этой тяжелой травмы Хеч на протяжении долгих лет страдала от проблем с психикой:

«Я думаю, все, что я делала во всем своем безумии, было попыткой заставить моих родителей полюбить меня. Мой отец любил кинозвезд. И я решила, что мне нужно стать знаменитой, чтобы получить его любовь. Моя мать любила Иисуса. ... Так что я хотела стать Иисусом Христом». Актриса пыталась убежать от трагического прошлого самыми разными способами: «Я пила. Я курила. Я принимала наркотики. Занималась беспорядочным сексом. Я делала все, что могла, чтобы избавиться от позора, который пережила».

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В 1987 году 18-летняя Энн прославилась на всю Америку, когда сыграла близняшек Вики и Марли в мыльной опере «Другой мир». В 1991 году за работу в этом сериале она получила премию «Эмми» как выдающаяся молодая актриса.

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В 1993 году состоялся ее кинодебют в диснеевской адаптации знаменитой повести Марка Твена. В фильме «Приключения Гека Финна», где главную роль сыграл совсем юный Элайджа Вуд, она исполнила роль Мэри Джейн Уилкс.

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В 1997 году Хеч привлекла внимание критиков ролью жены агента ФБР под прикрытием в гангстерском триллере «Донни Браско». Ее экранного мужа сыграл Джонни Депп — а вот вне съемочной площадки у Энн в том же году начался роман с Эллен Дедженерес. Они стали одной из первых открытых гомосексуальных пар в Голливуде. По мнению многих, именно эти отношения негативно сказались на карьере Хеч: продюсеры просто отказывались с ней работать. Позже сама актриса вспоминала:

«Люди говорили: «Ты не найдешь работу, потому что ты лесбиянка». Как это могло разрушить мою карьеру? До сих пор в голове не укладывается».

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В том же 1997-м — едва ли не самом успешном году в карьере актрисы — она сыграла в популярном слэшере «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

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Триумфальный год продолжился дуэтом с Томми Ли Джонсом в блокбастере «Вулкан». Однако премьера фильма была омрачена скандалом: киностудия Fox угрожала актрисе разрывом контракта, если она выйдет на красную дорожку вместе с Дедженерес.

«Я все-таки взяла Эллен на премьеру — в результате меня вывели из зала еще до того, как фильм закончился, и сказали, что не позволят мне пойти на мою собственную афтепати, потому что боятся, что меня сфотографируют с женщиной», — вспоминала Хеч.

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Несмотря на то что отношения актрисы с Дедженерес поставили ее карьеру под угрозу, в 1998 году она снялась в приключенческой романтической комедии «Шесть дней, семь ночей», где ее партнером стал Харрисон Форд. Хеч вспоминала телефонный разговор с актером, во время которого он ясно дал понять, что она сохранит роль в фильме независимо от общественного мнения.

«Он сказал: «Честно говоря, моя дорогая, мне плевать, с кем ты спишь. Мы собираемся снять лучшую романтическую комедию, так что увидимся на съемочной площадке». Он один из моих героев. Он за меня сражался».

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В 1998 году культовый режиссер Гас Ван Сент пригласил Хеч на главную роль в цветном ремейке «Психо», который покадрово воссоздавал легендарный фильм Альфреда Хичкока.

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В 2001-м, практически сразу после расставания с Эллен, актриса вышла замуж за оператора Коли Лаффуна. Спустя год них родился сын Гомер, а в 2007-м супруги расстались. Их развод широко освещался в СМИ: Лаффун говорил, что испытывает «серьезные опасения по поводу того, способна ли Хеч психологически заботиться о Гомере», а представитель актрисы обвиняли его во лжи ради того, чтобы отсудить у нее побольше денег.

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В начале нулевых Хеч переключила внимание на театр: на Бродвее она сыграла сначала в драме «Доказательство» в 2002 году, а затем в мюзикле «Двадцатый век» — эта работа принесла ей номинацию на премию «Тони» за лучшую женскую роль в 2004 году.

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В 2006-м актриса получила главную роль в сериале «Люди в деревьях». На съемках у нее завязались отношения с коллегой по площадке Джеймсом Таппером. Он так отзывался о их романе: «Мы доверяли друг другу почти с самого начала. Есть что-то действительно утешительное в том, что ты можешь по-настоящему общаться с кем-то и быть понятым. Разве это не то, чего мы все хотим?» В 2009 году у пары родился сын Атлас, а в 2018-м актеры расстались.

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В интервью журналу People Хеч назвала материнство самым радостным опытом в своей жизни. Сыновьям актрисы сейчас 13 и 20 лет. Старший, Гомер, после ее смерти выпустил трогательное заявление: