Как живет звезда «6 кадров» Ирина Медведева

Актриса предпочитает избегать внимания журналистов и практически не распространяется о своей личной жизни. Большую часть времени Медведева проводит во Франции.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

В воскресенье, 14 августа, белорусская и российская актриса театра и кино Ирина Медведева отмечает 40-летний юбилей. Звезду скетч-шоу «6 кадров» знают многие, однако о ее жизни вне съемочной площадки практически ничего не известно. Ведь Ирина Александровна является редким гостем на телевизионных шоу и практически не дает интервью. «Экспресс газета» рассказывает, как живет артистка сейчас.

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Детство и юность

Будущая знаменитость родилась 14 августа 1982 года в Бобруйске. Родители девушки трудились простыми рабочими на местном заводе «Белшина». Однако их наследница с детства мечтала о другой жизни. Закончив школу, Ирина уехала в белорусскую столицу, где поступила в Белорусскую академию искусств. Уже в институтские годы Медведева начала подрабатывать.

«Я стала самостоятельной в 16 лет, когда уехала после школы из Бобруйска в Минск. И уже тогда не могла позволить себе просить деньги у родителей. Мои мама с папой простые рабочие, оба трудились на заводе „Белшина“», — рассказывала Ирина Александровна.

Карьера

Еще студенткой Медведева дебютировала в кино, сыграв небольшую роль в сериале «Ускоренная помощь». В 2003 году, сразу после окончания института, актриса устроилась в Театр Белорусской Армии. Однако звездный час Ирины Медведевой наступил, когда ее позвали сниматься в скетч-шоу «6 кадров» с Федором Добронравовым.

«Наконец-то у меня появилась стабильная и интересная работа, я почувствовала надежную почву под ногами», — улыбается знаменитость.

После этого приглашения на новые роли посыпались как из рога изобилия. К своим годам Медведева успела сняться более чем в 20 фильмах и сериалах, в том числе «Кадетство 2», «Герой нашего племени», «И все-таки я люблю...». Кстати, прежде чем согласиться на съемки, Ирина Александровна тщательно читает сценарий. В одном из интервью она говорила, что даже за миллион долларов не будет сниматься обнаженной — ведь это противоречит ее жизненным принципам и воспитанию, которое дали глубоко верующие родители. Кстати, отец знаменитости Александр Михайлович умер от рака в 2017 году, а мать примерно в то же время вышла на пенсию.

Личная жизнь

В отличие от многих других отечественных звезд, Ирина Медведева не может похвастаться бурной личной жизнью. В институте на это практически не оставалось времени — девушка была занята учебой и карьерой. Первая же серьезная влюбленность Медведевой закончилась браком. Ее избранником стал певец Руслан Алехно.

«Познакомились в Минске, когда я училась в Белорусской академии искусств, а Руслан выступал в Ансамбле песни и танца Вооруженных сил. Но встречаться мы начали уже в Москве», — говорила Ирина.

В общей сложности Медведева и Алехно пробыли вместе около семи лет, но потом их союз распался. Спустя несколько лет артистка обрела счастье с владельцем химчисток, французом Гийомом Буше. Все началось с того, что Ирина согласилась показать мужчине Москву. Буше оказался по-настоящему зачарован русской красоткой и практически сразу сделал ей предложение.

Сейчас Ирина Медведева проводит большую часть времени во Франции, куда она перебралась с мужем. Кстати, она подарила супругу двоих детей — девочку и мальчика. Медведева не скрывает, что в восторге от своего супруга.