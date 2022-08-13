Шмыкова появится в новом сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

В Москве стартовали съемки третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», сообщает tnt-online.ru. Новые серии перенесут героев в 1996 год, они окончили школу, впереди новая, полная приключений и возможностей жизнь. Однако распорядятся своим временем герои по-разному. Пока Санька грустит по прошлому,

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