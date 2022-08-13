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47 минут назад

Варвара Шмыкова снимается в третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Провинция.ру

В Москве стартовали съемки третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», сообщает tnt-online.ru. Новые серии перенесут героев в 1996 год, они окончили школу, впереди новая, полная приключений и возможностей жизнь. Однако распорядятся своим временем герои по-разному. Пока Санька грустит по прошлому,

Шмыкова появится в новом сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Фото: Провинция.руПровинция.ру

Вовка пытается заработать легких денег, а Женя делает все, чтобы не стать потом такой же, как ее мать...

Молодежь занята поиском себя, а их родители отчаянно борются с последствиями экономических событий того времени и пытаются выжить.

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