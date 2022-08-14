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3 часа назад

Павел Прилучный в новом сериале исполнил роль представителя эскорт-услуг

FBM.ru

Известный российский актер Павел Прилучный в своем Telegram-канале немного рассказал о своем новом сериале «Жизнь по вызову», а также анонсировал дату его выхода.

Прилучный исполнил роль представителя эскорт-услуг
Фото: FBM.ruFBM.ru

Сюжет сериала будет повествовать про сферу эскорта. Павел в нем играет “менеджера”, который занимается организацией досугу богатых мужчин.

По словам актера, его героя прозвали Мэджик, так как он способен исполнить любые фантазии клиентов.

«Это самая откровенная история, в которой я когда-либо снимался»,

– пишет Прилучный.

Премьера картины «Жизнь по вызову» должны состояться 25 августа.

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