Прилучный исполнил роль представителя эскорт-услуг

Известный российский актер Павел Прилучный в своем Telegram-канале немного рассказал о своем новом сериале «Жизнь по вызову», а также анонсировал дату его выхода.
Сюжет сериала будет повествовать про сферу эскорта. Павел в нем играет “менеджера”, который занимается организацией досугу богатых мужчин.
По словам актера, его героя прозвали Мэджик, так как он способен исполнить любые фантазии клиентов.
«Это самая откровенная история, в которой я когда-либо снимался»,
– пишет Прилучный.
Премьера картины «Жизнь по вызову» должны состояться 25 августа.