Прилучный исполнил роль представителя эскорт-услуг

Известный российский актер Павел Прилучный в своем Telegram-канале немного рассказал о своем новом сериале «Жизнь по вызову», а также анонсировал дату его выхода.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Сюжет сериала будет повествовать про сферу эскорта. Павел в нем играет “менеджера”, который занимается организацией досугу богатых мужчин.

По словам актера, его героя прозвали Мэджик, так как он способен исполнить любые фантазии клиентов.

«Это самая откровенная история, в которой я когда-либо снимался»,

– пишет Прилучный.