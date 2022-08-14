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3 часа назад

Актерский состав пятого сезона «Фарго» пополнился звездой «Очень странных дел» Джо Кири

Inc-News

Актерский состав пятого сезона «Фарго» пополнился звездой «Очень странных дел» Джо КириНовичку проекта досталась роль Гатора Тиллмана.

Актерский состав пятого сезона «Фарго» пополнился Джо Кири
Фото: Inc-NewsInc-News

Звезда «Очень странных дел» Джо Кири добавил статусности и без того звездному составу пятого сезона сериала «Фарго».В картине уже задействованы Джуно Темпл, Джон Хэмм и Дженнифер Джейсон Ли, Ламорн Моррис и Рич Мурьяни.Джо Кири досталась роль Гатора Тиллмана, Моррис исполнит Уитта Фарра, а Мурьяни предстанет перед зрителями в образе Индиры Олмстед.

Теперь, по словам продюсеров, актерский состав полностью укомплектован, съемки истории, которая вертится вокруг споров о похищении, которое не является похищением, начнется уже в этом году.

Шоураннером и сценаристом проекта, как и в предыдущие сезоны, выступает Ноа Хоули.

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