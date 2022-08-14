Елена Лядова: биография и личная жизнь

У актрисы Елены Лядовой яркая профессиональная биография. Фильмы с ее участием становятся событием в отечественном кинематографе. Высокие оценки получают ее работы в театре у критиков и зрителей. Поклонники актрисы относятся к интеллектуальной аудитории, но это не мешает им интересоваться и личной жизнью любимой актрисы, на счету которой много успешных проектов в кино, театре и на телевидении.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Елена Лядова — биография

Видео дня

Лена появилась на свет 25 декабря 1980 года в семье военного в Моршанске, где ее отец проходил службу. Вскоре отца перевели в подмосковный город Одинцово, где маленькая Лена пошла в школу. Кроме дочери, в семье воспитывался еще и младший сын Никита. Хотя родители были далеки от творческих профессий, их дети решили стать актерами и успешно окончили Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина.

У Елена Лядовой интересная творческая биография: несмотря на то что ее фото сегодня украшают кинематографические и театральные издания, немногие поклонники знают, что отечественный кинематограф мог бы просто лишиться такой звезды, если бы в начале творческого пути ей не встретился народный артист РФ Борис Клюев. Девушка не смогла набрать нужное количество баллов при поступлении и шла уже забирать документы, когда случайно встретила артиста. Именно Клюев, как рассказывает Лядова, сыграл важную роль в ее творческой судьбе — и в самом ее начале, и потом, когда стал педагогом в «Щепке». Он подсказал ей, что можно подать документы на платное обучение, чем и решил дальнейшую профессиональную судьбу девушки.

Педагог актерского мастерства в театральном училище им. М. Щепкина Владимир Бейлис: «Приемная комиссия не увидела в Лене особого актерского таланта, поэтому зачислили ее на учебу с большим трудом».

В театральном училище ее педагогами были Борис Клюев и Римма Солнцева, которые, по словам самой актрисы, эффективно применяли метод кнута и пряника, позволявший студентам глубоко осваивать уникальную школу русского сценического искусства. Еще во время учебы будущая актриса устроилась в Театр юного зрителя для дополнительной подработки и оттачивания актерского мастерства. Сама актриса в интервью признается, что считала эту работу временной, но в 2002 году, окончив обучение, она поступила в труппу московского ТЮЗа.

С 2005 года в биографии актрисы Елены Лядовой начинается работа в кино. Первыми работами молодой актрисы стали заметные фильмы, получившие высокую оценку критиков:

«Космос как предчувствие»; «Солдатский декамерон»; «Собака Павлова».

За создание ярких образов своих героинь актриса была удостоена премии российского фестиваля «Амурская осень».

После этого Лядова снялась в нескольких ярких сериалах. Особо кинокритики отметили работы актрисы в кинолентах Андрея Звягинцева «Елена» и «Левиафан», которые были сняты по реальным сюжетам из британской и американской жизни. В 2013 году актриса снялась в сериале «Пепел», где ее партнерами стали Владимир Машков и Евгений Миронов. Одновременно Елена Лядова, биографией и личной жизнью которой интересуются многие российские зрители, снялась вместе с Константином Хабенским в фильме «Географ глобус пропил».

После выхода на экраны скандального «Левиафана» А. Звягинцева, получившего негативную оценку российского зрителя, актриса снялась в сериале «Измены», в котором ее партнером стал Кирилл Кяро. За работу в этом сериале актриса в 2016 году получила премию ТЭФИ в номинации «лучшая женская роль».

С 2017 актриса начала работать на телевидении в качестве ведущей в телешоу «Быть или не быть» на канале ТВ-3. В этом проекте многие актеры вместе со зрительской аудиторией обсуждают пилотные проекты новых сериалов.

В 2018-2020 годах Лядова сыграла в нескольких разноплановых картинах:

«Рубеж»; «Довлатов»; «День до»; «Тварь»; «Псих»; «Случайный кадр».

Актрису приглашали в свои проекты ведущие отечественные режиссеры:

Федор Бондарчук; Константин Богомолов; Илья Максимов.

Каждая роль Лядовой становится событием в отечественном кинематографе и привлекает к фильму пристальное внимание профессиональных экспертов и зрителей.

Личная жизнь, семья, дети Елены Лядовой

Красивая и талантливая актриса, которая большую часть своего времени отдает любимой работе, замужем за актером Владимиром Вдовиченковым, с которым она познакомилась во время съемок «Левиафана». Если для Елены Лядовой это первый брак, то в биографии ее мужа это супружество стало четвертым. До этого у актрисы были продолжительные романы, которые не закончились официальными отношениями.

Еще во время обучения в Щепке у нее был роман с однокурсником Ильей Исаевым, который после завершения учебы и поступления в труппу РАМТ стал изменять Лядовой. Девушка, которая еще продолжала учиться, тяжело пережила измены и разрыв с Исаевым. Хотя за ней ухаживали многие однокурсники, она стала еще более замкнутой и закрытой для окружающих. За ней красиво ухаживал ее однокурсник Михаил Борисов, были влюблены многие однокурсники, сама же Елена была очень волевой и закрытой.

Актриса, педагог актерского мастерства Римма Солнцева: «У Лены была невероятная сила воли и упорство. Она на первом курсе жила в Одинцово и приезжала на занятия на электричке рано утром, таща на себе реквизит для этюдов. Часто опаздывала, а я тех, кто опаздывал, наказывала, запрещая посещать свою мастерскую в течение недели. На двух первых курсах ее не брали ни в один спектакль. Потом я ее вместе с Сережей Загорельским решила подтянуть, чтобы поставить с ними спектакль «Двое на качелях». Решила, если будут все лето ездить ко мне на дачу заниматься, не отчислю. Загорельский был в нее влюблен тайно, но она в это время крутила с Исаевым, который был ее на три курса старше».

Актриса тяжело переживала свою личную драму, погрузившись в учебу и в работу. Новые отношения у нее возникли только в 2005 на съемочной площадке с актером Александром Яценко, с которым она снималась в «Солдатском декамероне». В гражданском браке с Яценко Елена Лядова прожила семь лет, но потом в ее биографии снова случилось предательство мужчины, которое на длительный период поставило крест на ее личной жизни.

Актриса, фото которой постоянно появляются в СМИ, никогда не рассказывает сама о своих отношениях с мужчинами. О том, что Яценко изменил Лядовой с гримершей, которая от него забеременела, журналистам рассказали подруги актрисы, а не она сама. Инсайдеры указали, что Яценко даже не объяснился с Еленой, просто собрал вещи, когда ее не было дома, и ушел.

Со своим мужем Елена Лядова познакомилась во время съемок «Левиафана», у Вдовиченкова к тому времени было в биографии три официальных брака и один гражданский, а также двое детей от разных жен. Отношения начали завязываться во время съемок, а после выхода фильма на экран Владимир ушел от своей гражданской жены Ольги Филипповой, от которой у него есть дочь Вероника.

Актер Владимир Вдовиченков, муж Елены Лядовой: «Сначала я присматривался к Лене во время работы. Потом понял, что она особенный человек, она меня покорила своей необычностью. В какое-то время я вдруг понял, что с ней не хочется расставаться. Рядом с ней я стал более мягким, ушла агрессия, которую я демонстрировал окружающим по любым пустяковым проблемам. Мне кажется, что мы идеально подходим друг другу».

У пары нет общих детей. Разговаривать с журналистами на эту тему они не любят. Известно, что Лядова закончила продюсерские курсы и стала личным агентом Вдовиченкова. О своей личной жизни сама актриса не дает интервью.

Карьера Елены Лядовой

Актриса после завершения обучения несколько лет проработала в Московском ТЮЗе, участвуя не только в детских репертуарных спектаклях. Критики высоко оценили созданный ею образ в спектакле «Трамвай желаний», после чего молодую актрису заметили кинорежиссеры.

За свои первые работы в кино Лядова была удостоена премий разных отечественных фестивалей:

«Амурская осень»; «Ника»; «Золотой орел».

Первые картины в ее кинокарьере стали настоящими шедеврами отечественного кинематографа. В фильмографии Лядовой 49 работ, многие из которых получили высокие оценки критиков. Хотя картины А. Звягинцева «Елена» и «Левиафан» получили неоднозначную зрительскую оценку, их критикуют не за отсутствие художественного мастерства, а за идеологический подтекст. При этом авторы негативных рецензий указывают на то, что режиссер перенес на российскую почву зарубежные сюжеты, нетипичные для русской ментальности.

Все роли Лядовой получаются яркими, характерными и выпуклыми. Она смогла создать большое количество разноплановых героинь, которые запоминаются зрителю на долгие годы. Сегодня Елена очень тщательно подходит к выбору проектов. Даже на телевидении она выбрала шоу, связанное с кино и его профессиональным анализом.

Елена Лядова — новости

Новости об актрисе ее поклонники отслеживают по ее микроблогу в социальных сетях. Хотя Елена не пишет комментариев, а выкладывает только свои личные фото, подписчики пристально следят за обновлениями. В начале года она опубликовала свою фотографию с осиной талией, которая вызвала шквал обсуждений среди подписчиков. Поклонники обеспокоились из-за слишком бросающейся в глаза худобы актрисы.

Известно, что Лядова считает себя склонной к полноте и постоянно борется с лишним весом. Для этого она разработала специальную диету, которая позволила ей сбросить 16 кг. Она питается дробно 5 раз в день, отказавшись от вредных продуктов с повышенным содержанием калорий, что позволяет ей в 41 год иметь идеальную фигуру и выглядеть моложе своих лет.

Итоги