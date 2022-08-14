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1 час назад

Актриса Гусева рассказала, что переписала сценарий ее героини в сериале «Бригада»

Слово и Дело

Актриса Екатерина Гусева призналась, что переписала сценарий для ее роли в сериале «Бригада» под себя. В определенный момент Гусева осознала, что у ее персонажа Ольги Беловой есть определенная цель, а потому решила переделать сценарий.

Гусева рассказала, что переписала сценарий ее героини в «Бригаде»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Я поняла, что на мою Ольгу возложена определенная миссия: привнести в фильм любовь, верность, всепрощение, долготерпение, материнство, ласку и нежность»,

— цитирует ее blitz+.

Актриса вырывала листы со сценами, где присутствует ее героиня, скрепляла их степлером — именно так она могла не вникать во все «бандитские перипетии» сериала.

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