Актер Даниил Спиваковский стал отцом в четвертый раз

Неделю назад, 8 августа 2022 года в семье 52-летнего актера Даниила Спиваковского произошло пополнение. Супруга артиста Светлана родила ребенка. Даниил поделился радостным событием с поклонниками в своих социальных сетях.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Согласно имеющейся информации, в семье Спиваковского снова родился мальчик. Супруги уже воспитывают дочь и двоих сыновей. Пока Даниил и Светлана не оглашают публично имя новорожденного. На своей страничке в социальной сети Инстаграм (запрещена в РФ) счастливый отец благодарит всех за поздравление и рассказывает, что они возвращаются из роддома домой.

Также актер опубликовал фото семьи в полном составе. Лицо новорожденного при этом спрятано под стикером. Впрочем, многие знаменитости придерживаются такого поверья и прячут лица новорожденных, чтобы их случайно (или специально) не сглазили. Подписчики актера оставляют самые теплые пожелания и поздравляют счастливое семейство.