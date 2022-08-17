Джонни Депп работает над фильмом о Модильяни

Американский актер Джонни Депп работает над фильмом об итальянском художнике Амедео Модильяни. До этого Депп 25 лет не выступал в качестве режиссера, сообщает The Hollywood Reporter.

"Сага о жизни Модильяни - большая честь для меня, и по-настоящему большой честью является показ этого фильма на экранах. Это общечеловеческая история, с которой могут идентифицировать себя все зрители",

Он также выступит в роли сопродюсера ленты вместе с Аль Пачино и Барри Навиди. Съемки стартуют в Европе весной 2023 года, а кастинг начнется уже в ближайшее время. Ранее Общественная Служба Новостей писала, что Эмбер Херд в суде заявляла о эректильной дисфункции у Джонни Деппа. По ее словам, из-за проблем со здоровьем у звезды случались неконтролируемые приступы агрессии.