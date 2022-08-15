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15 минут назад

Эмилия Кларк просит по £150 за одно селфи с фанатами

Газета.Ru

Актриса Эмилия Кларк требует денег за фотографии и короткие беседы с фанатами. Об этом сообщает Daily Mail.

Эмилия Кларк просит по £150 за одно селфи с фанатами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эмилия Кларк больше не делает селфи со своими поклонниками на улице. Однако звезда сериала "Игра престолов" по-прежнему позволяет поклонникам фотографироваться с ней на мероприятиях. Однако за такую услугу она просит по £150 (около 11 тыс. рублей) за каждый кадр с ней.

Желающие, которые хотят получить полноценную встречу, должны заплатить по £400 (около 30 тыс. рублей). В эту опцию входит не только съемка, но и короткий разговор с актрисой.

Эмилия Кларк не единственная, кто просит деньги за снимки со звездой. Звезда сериала "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч заработал £240 тыс., позируя для 3 тыс. фотографий с поклонниками на мероприятиях в 2017 году.

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