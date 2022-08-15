Эмилия Кларк просит по £150 за одно селфи с фанатами

Актриса Эмилия Кларк требует денег за фотографии и короткие беседы с фанатами. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Эмилия Кларк больше не делает селфи со своими поклонниками на улице. Однако звезда сериала "Игра престолов" по-прежнему позволяет поклонникам фотографироваться с ней на мероприятиях. Однако за такую услугу она просит по £150 (около 11 тыс. рублей) за каждый кадр с ней.

Желающие, которые хотят получить полноценную встречу, должны заплатить по £400 (около 30 тыс. рублей). В эту опцию входит не только съемка, но и короткий разговор с актрисой.