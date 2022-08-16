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5 минут назад

Брэд Питт шокировал поклонников

Экспресс газета

В Берлине и Лос-Анджелесе прошла премьера триллера Bullet Train, снятого по роману японского писателя Котаро Исаки «Поезд убийц»

Брэд Питт шокировал поклонников
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Выход на экраны фильма переносили трижды. Наконец почтенная публика увидит приключения 58-летнего Брэда Питта в роли киллера по прозвищу Божья Коровка и его сподвижников, среди которых нашлось место 55-летнему российско-американскому актеру Павлу Лычникову («Рабство», «Самолет президента»). Должна была сниматься и Lady Gaga, но ее заменили Сандрой Буллок. Наверное, вспомнили ее фильм «Скорость». Персонажи всех этих достойных актеров окажутся в суперскоростном поезде и примутся выяснять, как такое могло случиться.

На премьере в Лос-Анджелесе Питт щеголял в ядовито-зеленом костюме, желтых кроссовках и темно-голубой рубашке. В Берлине актер оделся с большим вкусом - в юбку.

На вопрос журнала Variety, зачем он это сделал, Брэд ответил:

"Я не знаю! Мы все умрем, так давайте все испортим".

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