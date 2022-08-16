Брэд Питт шокировал поклонников

Выход на экраны фильма переносили трижды. Наконец почтенная публика увидит приключения 58-летнего Брэда Питта в роли киллера по прозвищу Божья Коровка и его сподвижников, среди которых нашлось место 55-летнему российско-американскому актеру Павлу Лычникову («Рабство», «Самолет президента»). Должна была сниматься и Lady Gaga, но ее заменили Сандрой Буллок. Наверное, вспомнили ее фильм «Скорость». Персонажи всех этих достойных актеров окажутся в суперскоростном поезде и примутся выяснять, как такое могло случиться.