«Нелегкий человек»: Глазкова — о характере Табакова

Звезда мелодраматических сериалов, в том числе «Мелочи жизни», «Женские истории» и «Первая любовь», Мария Глазкова после некоторого перерыва, связанного с рождением и воспитанием четвертого ребенка, вернулась к работе в кино. «Экспресс газете» русская Грейс Келли, как ее когда-то называли, рассказала, какие перемены произошли в ее жизни.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

- Я родом из Ташкента, - поделилась 47-летняя Мария. - В какой-то момент мы с родителями переехали в Москву, так что вся моя сознательная жизнь проходит тут. Вначале я поступила в Щепкинское училище, но спустя год перевелась в Школу-студию МХАТ. К великому мастеру Льву Дурову. Он же позвал меня в Театр на Малой Бронной, где я некоторое время проработала, а 18 лет назад ушла в свободное плаванье.

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До сих пор стыдно перед Львом Константиновичем, что выбрала кино. Предложили хорошую роль, съемки намечались за границей. Я никого не предупредила и уехала туда. Надеюсь, он меня простил.

К сожалению, Дуров, ставший во время учебы для нас, студентов, настоящим папой, выпустил только один курс. Тогдашний ректор Табаков - нелегкий человек с непростыми человеческими качествами - его не жаловал. Олег Павлович, блестящий профессионал и менеджер, мог легко поднять молодого актера, помочь ему, но так же легко мог и испортить карьеру. С ним опасно было ссориться.

В юности я была максималисткой, а сейчас, когда мне почти 50 и уже четверо детей, по другому мыслю. Я счастливая женщина, мама и надеюсь, еще получу хорошие роли не только в кино, но и в театре.

Очередь из мужчин

- Сейчас семья у меня на первом месте, - продолжает Глазкова. - Хотя быть только женой и мамой я бы не смогла. Мне обязательно надо реализоваться.

Я третий, и надеюсь последний, раз замужем.

С первым мужем - актером Алексеем Игнатовым (Володя Савельев из «Вечного зова». - Я. Г.) детей у нас не было. От второго мужа, тоже актера Никиты Салопина, есть дочка Анастасия. Ей 22 года, магистратуру в МГУ по биологии окончила с красным дипломом. Амбициозная она у нас девушка.

Я как женщина всегда знала себе цену. Однажды мы с Никитой начали конфликтовать в тот момент, когда у нас в гостях был его друг. И тот встал на мою сторону. Сказал: «Никита, что же ты делаешь! Маша тебя пошлет, и к ней выстроится очередь из мужчин. И они будут любить твоего ребенка больше, чем своего собственного».

Так и вышло. Два года спустя я познакомилась с Димой, моим нынешним мужем. Хотя с Салопиным, как и с первым мужем Алексеем, осталась в очень хороших отношениях.

Никита Салопин, как и его первая жена, стал многодетным. Сына второй супруги актер считает таким же родным, как и общих с Елизаветой детей - Тихона и Евдокию.

«Офелия» сломала ногу

- С бизнесменом Дмитрием, он руководитель спутникового телеканала, у меня теперь трое детей, - счастливо улыбается актриса. - Познакомились, когда я снималась в Египте, а он туда приехал по работе. Пересеклись и с того момента больше и не расставались. Почти сразу, в 2004-м, поженились. У нас была очень красивая свадьба.

Нашей Ксении 17 лет. Она окончила школу и скоро поедет учиться в Торонто (крупнейший город Канады. - Я. Г.). Это ее выбор, мы ее подержали и все оплатили. Школьникам Ивану - 14, а Михаилу семь лет.

Дима взял меня в жены с Настей и полностью ее воспитал. Для него это первый брак. А отец Никита для дочки остался хорошим другом, что тоже немало.

У Насти много талантов. Не так давно она спасла антрепризный спектакль «Гамлет», где я играю Гертруду. Мы полетели с постановкой на фестиваль в Челябинск, а актриса, играющая Офелию, сломала ногу. Начали паниковать, но моя дочка знала эту роль и хорошо ее сыграла. Мы даже приз получили. За лучший актерский ансамбль. А до этого дочка нам со светом и звуком помогала.

Большое общение

- Мой муж хорошо зарабатывает, и о хлебе насущном для семьи я не думаю, - не скрывает Мария. - У нас большая квартира около метро «Университет». Работаю сейчас для себя.

Троих старших детей воспитали няни и бабушки. А младшего я в 40 лет родила. И решила, что теперь все сделаю сама. Помощницы не нужны стали. Поняла вдруг, что няни - чужие люди, а тут наша семья и наша история.

Когда у тебя четверо детей, самое важное - найти время на каждого в отдельности. Поддержать, поговорить.

У нас есть традиция. Берем с мужем одного ребенка и едем на отдых. Вот тогда большое общение с ним и происходит. И так с каждым. Обиды ни у кого нет, а есть очередь и предпочтения ребят. А недавно все вместе слетали на Сахалин. Муж все прекрасно организовал.

Еще любим всей семьей в настольную игру «Монополия» поиграть. Теперь это наша традиция.

Я всегда была официально замужем, это важно. Гражданский брак - непонятное для меня явление. Семья - это ощущения родных людей, клана, мощи и поддержки близких. И ты часть этого древа жизни.