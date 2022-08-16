В чем секрет успеха 72-летней Сигурни Уивер

Сигурни Уивер наиболее известна исполнением роли Эллен Рипли во франшизе «Чужой». После номинации на премию «Оскар» в 1988 году за роль в продолжении этого фильма, она вошла в историю, став первым человеком, получившим два «Золотых глобуса» за лучшую женскую роль в драме «Гориллы в тумане» и лучшую роль второго плана в фильме «Деловая женщина». С тех пор Уивер сменила множество ролей, появившись в таких фильмах, как «Подражатель» и «Аватар», и похоже, её карьера не собирается идти на спад. Поклонники задаются вопросом о секрете активной и полноценной жизни 72-летней Сигурни на протяжении всех лет пребывания в центре внимания. Кажется, мы знаем ответ.

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Сигурни Уивер бесстрашно встречает старение

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Секрет долгой и счастливой жизни Сигурни Уивер кроется в её подходе к старению. То есть дело не в процедурах и не в антивозрастной маске для лица. Речь идёт о поддержании позитивного взгляда на возраст.

«Мне нравится становиться старше», — говорит Уивер. «Нет ничего более вдохновляющего для меня, чем женщина в возрасте 70 лет, которая полна жизни и всё ещё полезна».

Уверенность актрисы в своей карьере независимо от возраста — это ещё один способ, с помощью которого Уивер бесстрашно встречает старение. «Люди собираются нанять меня, потому что я Сигурни, а не потому, что я на пять лет старше или моложе», — шутит звезда. И похоже, она права. В свои 72 года Уивер продолжает сниматься в новых проектах, включая сериал «Потерянные цветы Элис Харт», фильм «Охотники за привидениями: Загробная жизнь» и фильме «Хороший дом».

Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер и Джеймс Кэмерон на мировой премьере фильма «Аватар», которая состоялась 10 декабря 2009 года в Одеон-Лестер-сквер в Лондоне, Англия

Актриса сыграет подростка в сиквеле «Аватара»