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33 минуты назад

Эзра Миллер раскаялся и рассказал о болезни

Мария Каткова

Эзра Миллер, американский актер, известный по фильму "Флэш", раскаялся после скандальных событий, а также рассказал о расстройствах психики. Об этом сообщает Variety.

Эзра Миллер раскаялся и рассказал о болезни
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

После нескольких инцидентов, включая обвинения в нападении и жестоком обращении, он решил прервать молчание и сделал заявление.

"Я хочу извиниться перед всеми. кого расстроил и встревожил своим поведением. Сейчас я полон решимости и готов проделать необходимую работу над собой"

Актер также добавил, что причиной его проблем стало психическое расстройство, о котором он не знал. Он отметил, что он пережил сильный личностный кризис, и теперь ему поставили диагноз, который будут лечить. Какой болезнью страдает Миллер, он не уточнил.

Ранее сообщалось, что выход «Флэша» могут отменить из-за скандалов с Эзрой Миллером.

Актеры,Флэш,Эзра Миллер,
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