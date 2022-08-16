Эзра Миллер раскаялся и рассказал о болезни

Эзра Миллер, американский актер, известный по фильму "Флэш", раскаялся после скандальных событий, а также рассказал о расстройствах психики. Об этом сообщает Variety.
После нескольких инцидентов, включая обвинения в нападении и жестоком обращении, он решил прервать молчание и сделал заявление.
"Я хочу извиниться перед всеми. кого расстроил и встревожил своим поведением. Сейчас я полон решимости и готов проделать необходимую работу над собой"
Актер также добавил, что причиной его проблем стало психическое расстройство, о котором он не знал. Он отметил, что он пережил сильный личностный кризис, и теперь ему поставили диагноз, который будут лечить. Какой болезнью страдает Миллер, он не уточнил.
Ранее сообщалось, что выход «Флэша» могут отменить из-за скандалов с Эзрой Миллером.