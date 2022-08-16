Стив Туссэн пожаловался на расистские оскорбления в свой адрес

Актер Стив Туссэн признался, что столкнулся с расизмом после участия в спин-оффе "Игры престолов" "Дом Дракона". Об этом он рассказал в беседе с Radio Times, сообщает The Guardian.

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В спин-оффе Туссэн сыграл Корлиса Велариона, знаменитого мореплавателя и политика. В книге Джорджа Р.Р. Мартина персонаж описан как белокожий мужчина со светлыми волосами и фиолетовыми глазами. Подобное несовпадение каста вызвало критику и гнев со стороны фанатов в социальных сетях.

"Когда они анонсировали мое участие, первое что я увидел в соцсетях было сравнение моего фото с рисунками моего персонажа из книги. Затем последовали расистские оскорбления",

- признался актер.

Размышляя над негативной реакцией поклонников, он пришел к выводу, что ввод чернокожих персонажей для подобных людей считается нормой только тогда, когда темнокожие артисты играют преступников, пиратов или рабов.

"Но поскольку этот персонаж самый богатый дворянин – это проблема",

- отметил Туссэн.

По мнению Стива, важно придавать огласке проблемы, с которыми сталкиваются темнокожие актеры.