Умер народный артист России Виктор Зозулин

Виктор Зозулин родился в 1944 году. Он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. В театре имени Евгения Вахтангова артист проработал более 50 лет. Он известен по ролям в спектаклях «Принцесса Турандот», «Антоний и Клеопатра», «Ричард III», «Женитьба Бальзаминова», «Пиковая дама» и другим. Зозулин также озвучил ряд аудиокниг, среди которых — «Антоновские яблоки» Ивана Бунина, «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. В 1965 году актер дебютировал в фильме режиссера Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», в котором сыграл радиотехника Костю. Позднее снялся в проектах «Я вас любил…», «Солярис», «Король-олень», «Самый последний день», «Это мы не проходили», «Ларец Марии Медичи», «Битва за Москву», «Тревожное воскресенье», «Возвращение Мухтара» и других.