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2 часа назад

Кожевникова раскрыла причину ухода из "Универа"

Мария Каткова

Российская актриса Мария Кожевникова рассказала, почему ушла из сериала "Универ". Об этом она сообщила в социальных сетях.

Кожевникова раскрыла причину ухода из "Универа"
Фото: Кадр из сериала "Универ"Кадр из сериала "Универ"

Подписчики задавали актрисе вопросы. Один из них поинтересовался, считает ли Кожевникова пару Аллы и Кузи (персонажи Марии Кожевниковой и Виталия Гогунского) лучшей в сериале "Универ".

Звезда ответила, что она задумалась об уходе из проекта как раз в тот момент, когда сценаристы разбили пару из этих героев. Однако основной причиной стало то, что актриса не захотела оставаться в одной роли и решила дальше развивать свою карьеру.

Ранее сообщалось, что Эзра Миллер раскаялся и рассказал о болезни.

Актеры,Эзра Миллер,Мария Кожевникова,Виталий Гогунский,
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