Кожевникова раскрыла причину ухода из "Универа"

Российская актриса Мария Кожевникова рассказала, почему ушла из сериала "Универ". Об этом она сообщила в социальных сетях.
Подписчики задавали актрисе вопросы. Один из них поинтересовался, считает ли Кожевникова пару Аллы и Кузи (персонажи Марии Кожевниковой и Виталия Гогунского) лучшей в сериале "Универ".
Звезда ответила, что она задумалась об уходе из проекта как раз в тот момент, когда сценаристы разбили пару из этих героев. Однако основной причиной стало то, что актриса не захотела оставаться в одной роли и решила дальше развивать свою карьеру.
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