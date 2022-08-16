Кожевникова раскрыла причину ухода из "Универа"

Подписчики задавали актрисе вопросы. Один из них поинтересовался, считает ли Кожевникова пару Аллы и Кузи (персонажи Марии Кожевниковой и Виталия Гогунского ) лучшей в сериале "Универ".

Звезда ответила, что она задумалась об уходе из проекта как раз в тот момент, когда сценаристы разбили пару из этих героев. Однако основной причиной стало то, что актриса не захотела оставаться в одной роли и решила дальше развивать свою карьеру.