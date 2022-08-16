Почему Эмма Уотсон хотела перестать сниматься в «Гарри Поттере»

Эмма Уотсон (Emma Watson) наряду со своими коллегами Дэниэлом Рэдклиффом (Daniel Radcliffe) и Рупертом Гринтом (Rupert Grint) получила широкую известность благодаря участию во франшизе «Гарри Поттер». Актриса была совсем юной, когда получила роль, но это не помешало ей прежде всего ценить учебу и образование. Еще во времена выхода шестого фильма многие поговаривали о том, что Уотсон хочет прекратить сниматься, чтобы сфокусироваться на своем образовании. Уже тогда она понимала, что актерская карьера вполне может быть не навсегда и готовила плацдарм для дальнейшей жизни. Она была единственной из своих молодых коллег по площадке, кто сохранил деньги с предыдущих фильмов и положил их на сберегательный счет.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Изначально Эмма подписывала контракт лишь на два фильма, но со временем все поняли, что «Гарри Поттер» становится хитом. Помимо переживаний из-за учебы у Уотсон имелась и другая причина, по которой она множество раз порывалась уйти из актерской среды. В одном из интервью актриса поделилась, что она чувствовала страх по поводу своего будущего и ей казалось, что она недостаточно хороша.

«Думаю, мне было страшно. Это все достигло своего пика, когда я вдруг поняла, что теперь так будет всегда. В какой-то момент вся эта слава обрушилась на меня»,

— продолжила девушка.

Актер Том Фэлтон (Tom Felton), с которым у Эммы сложились достаточно близкие отношения, также признался, что Уотсон пришлось очень нелегко в их мужском коллективе. Немудрено, что сама девушка признавалась, что чувствовала себя одинокой и спасалась лишь в общении с поклонниками.

«Люди всегда забывают, как много она на себя взяла и с каким достоинством она прошла через все это. Дэн и Руперт, они могли всегда поговорить друг с другом. У меня была своя компания, а Эмма не только была младше всех нас, но у нее не было столько поддержки»,

— объяснил Том.