Скончался британский комик и актер Дагги Браун

Комик и актер Дагги Браун ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом сообщил его менеджер Ли Морган в Twitter, сообщает The Guardian. Причина смерти неизвестна.
"С тяжелым сердцем сообщаю, что очень талантливый комик и актер Дагги Браун скончался утром. В последние минуты жизни с ним была жена Джекки. Для меня было честью работать с Дагги. Прирожденный артист, любивший свою профессию. Покойся с миром Дагги Браун. Любим и отдаем честь",
- написал Морган.
Комик родился 7 августа 1940 года. В начале своей карьеры был артистом кабаре, работая в шоу "The Comedians" ("Комедианты"). В фильмографии актера более 30 работ. Среди них: "Отель "Вавилон", "Улица коронации", "Смешная корова", "Карточный домик. Окончательное решение". Так он выступал на сцене театра. В 1999-м сыграл Дурака в пьесе Шекспира "Король Лир" в театре Northern Broadsides.
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