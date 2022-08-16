Скончался британский комик и актер Дагги Браун

"С тяжелым сердцем сообщаю, что очень талантливый комик и актер Дагги Браун скончался утром. В последние минуты жизни с ним была жена Джекки. Для меня было честью работать с Дагги. Прирожденный артист, любивший свою профессию. Покойся с миром Дагги Браун. Любим и отдаем честь",