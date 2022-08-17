Звезда "Черной вдовы" рассталась с Заком Браффом

"Мы пытались разойтись, не сообщая об этом всему миру, потому что это были отношения, о которых у каждого было мнение. Мы просто чувствовали, что это принесет нам пользу, поскольку миллионы людей не будут говорить нам, как они счастливы, что мы не вместе. Мы сделали это. У меня автоматически перехватывает горло, когда я говорю об этом",