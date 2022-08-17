Звезда "Черной вдовы" рассталась с Заком Браффом

Актриса Флоренс Пью объявила о расставании с актером Заком Браффом. Об этом она рассказала в интервью изданию Harper's Bazaar.
"Мы пытались разойтись, не сообщая об этом всему миру, потому что это были отношения, о которых у каждого было мнение. Мы просто чувствовали, что это принесет нам пользу, поскольку миллионы людей не будут говорить нам, как они счастливы, что мы не вместе. Мы сделали это. У меня автоматически перехватывает горло, когда я говорю об этом",
— рассказала Пью.
Звезда фильмов "Черная вдова" и "Маленькие женщины" также уточнила, что ей не нравились их публичные взаимоотношения. На протяжении 3 лет их отношений она не раз сталкивалась с критикой по поводу их разницы в возрасте. Зак Брафф старше актрисы на 21 год. Ей приходилось отключать комментарии и блокировать сообщения в социальных сетях, чтобы избегать лишних диалогов.
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