Звезда “Тора” отказался от роли Джеймса Бонда

Производство картин о супер-шпионе Джеймсе Бонде приостановлено на неопределенный срок. Продюсеры не могут найти актера, который заменит британца Дэниела Крейга на посту “агента 007”. Недавно от предложения Барбары Брокколи отказался еще один артист.

Идрис Эльба знаком зрителям по роли защитника Бивреста в Асгарде – Хеймдалля – в кинофраншизе “Тор” (Marvel). Ему предложили стать новым Бондом. Актер отказался от переговоров еще до их начала. Идрис заявил, что развивает собственный проект, и вкладывает все силы в него, так как считает его более оригинальным.