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1 час назад

Звезда “Тора” отказался от роли Джеймса Бонда

Мира Маркина

Производство картин о супер-шпионе Джеймсе Бонде приостановлено на неопределенный срок. Продюсеры не могут найти актера, который заменит британца Дэниела Крейга на посту “агента 007”. Недавно от предложения Барбары Брокколи отказался еще один артист.

Звезда “Тора” отказался от роли Джеймса Бонда
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Идрис Эльба знаком зрителям по роли защитника Бивреста в Асгарде – Хеймдалля – в кинофраншизе “Тор” (Marvel). Ему предложили стать новым Бондом. Актер отказался от переговоров еще до их начала. Идрис заявил, что развивает собственный проект, и вкладывает все силы в него, так как считает его более оригинальным.

Есть мнение, что в пользу отказа от роли сыграл факт длительности и масштабности съемок фильмов о Бонде. Эльба не готов терять десятки других предложений ради съемок в одной картине.

Ранее “Рамблер” рассказывал, почему принц Уильям мог бы стать следующим Джеймсом Бондом.

Актеры,Тор,Барбара Брокколи,Идрис Эльба,принц Уильям,Дэниел Крейг,
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