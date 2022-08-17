Актер из Магнитогорска снялся в криминальной драме на ТНТ

Главным героем стал Равиль – парень с района, который работает в доставке пиццы, пишет программный код и мечтает поступить на IT-специальность в американский вуз. Его историю расскажет ТНТ с 29 августа. Город в сериале – полноценный персонаж. Он не отпускает его героев и постоянно сталкивает их лбами. На его улицах сошлись криминальные авторитеты Кока и Дым, воющие между собой за территорию, влияние и бизнес-сферы, коррумпированная полиция, чиновники, которые имеют свою долю на чёрном рынке, и простые парни, мечтающие выбиться в люди. Однажды Равиль умудряется впутаться так, что одновременно знакомится сразу со всеми обитателями Юза. На тусовке он встречает девушку Элю и западет на неё, но подступиться к ней не даёт её дядя – местный воротила Кока. Вскоре Равиль и вовсе оказывается в группировке, стоящей по другую от банды Коки сторону баррикад.