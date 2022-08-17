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2 часа назад

Актер из Магнитогорска снялся в криминальной драме на ТНТ

Uralpress.Ru

Август можно назвать месяцем нашего земляка Александра Аверина. С разницей в несколько недель состоялись сразу две значимые премьеры с уроженцем Магнитогорска.

Актер из Магнитогорска снялся в криминальной драме на ТНТ
Фото: Uralpress.RuUralpress.Ru

Главным героем стал Равиль – парень с района, который работает в доставке пиццы, пишет программный код и мечтает поступить на IT-специальность в американский вуз. Его историю расскажет ТНТ с 29 августа. Город в сериале – полноценный персонаж. Он не отпускает его героев и постоянно сталкивает их лбами. На его улицах сошлись криминальные авторитеты Кока и Дым, воющие между собой за территорию, влияние и бизнес-сферы, коррумпированная полиция, чиновники, которые имеют свою долю на чёрном рынке, и простые парни, мечтающие выбиться в люди. Однажды Равиль умудряется впутаться так, что одновременно знакомится сразу со всеми обитателями Юза. На тусовке он встречает девушку Элю и западет на неё, но подступиться к ней не даёт её дядя – местный воротила Кока. Вскоре Равиль и вовсе оказывается в группировке, стоящей по другую от банды Коки сторону баррикад.

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Одну из ролей исполнил уроженец Магнитогорска - Александр Аверин. В сериале Александр сыграл роль «Гены», который совершает аморальные поступки по отношению к девушке.

«Для меня, как для Саши Аверина, мой герой Гена совершает аморальные поступки, но герой-то просто влюбился в девушку, и для него проявление любви выглядит вот так»,

- рассказывает Александр Аверин.

Александр признается, что ему очень нравится играть злодеев (это отлично показано в сериале «ЮЗЗЗ»).

«Это невероятно сложно - сделать это так, чтобы зрители чуть-чуть напрягались и чувствовали, что ты не самый потрясающий, великолепный и добрый человек. Вот, допустим, в сериале "ЮЗЗЗ", который снял Стас Иванов, я играю Гену. Как по мне, Гена психопат, но в душе он очень добрый человек, просто с отклонениями»,

- поделился Александр.

Съёмки сериала прошли в Ростове-на-Дону и Москве. Для одной из сцен продюсеры организовали полноценный баскетбольный турнир с участием 32 команд, а эпизод с тусовкой снимали на концерте группы «Недры», который организовали создатели «Юззза» – на нём выступили музыканты, работавшие над саундтреком сериала. Производством проекта занимались PREMIER и Russian World Studios, продюсеры – Тимур Вайнштейн, Наталья Лазарева и Юрий Сапронов.

Смотрите сериал «ЮЗЗЗ» на ТНТ – с 29 августа в 22:00.

Актеры,Стас Иванов,Александр Аверин,Тимур Вайнштейн,Наталья Лазарева,Юрий Сапронов,
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