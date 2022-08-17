Пуговка из "Папиных дочек" заявила, что у нее украли детство

"Не могу сказать, что злюсь на родителей, но, возможно, мне в детстве хотелось иметь больше свободного времени. Но я понимаю, что родители хотели мне дать как можно больше возможностей и приучить меня к ответственности. Они думали, что для меня это благо. Я их ни в коем случае не виню".