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2 часа назад

Пуговка из "Папиных дочек" заявила, что у нее украли детство

Мира Маркина

Екатерина Старшова, исполнившая роль Пуговки в популярном ситкоме "Папины дочки", заявила, что ее лишили детства.

Пуговка из "Папиных дочек" заявила, что у нее украли детство
Фото: Кадр из сериала "Папины дочки"Кадр из сериала "Папины дочки"

По словам актрисы, все детские годы ей пришлось трудиться на съемочной площадке. Ей бы хотелось провести детство иначе, но родители приняли решение за нее. Об этом Старшова рассказала в интервью порталу BLITZ+.

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При этом девушка отметила, что не винит родителей и знает, что они желали ей добра:

"Не могу сказать, что злюсь на родителей, но, возможно, мне в детстве хотелось иметь больше свободного времени. Но я понимаю, что родители хотели мне дать как можно больше возможностей и приучить меня к ответственности. Они думали, что для меня это благо. Я их ни в коем случае не виню".

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о сериалах, которые научат вас жизни.

Актеры,Папина дочка,Екатерина Старшова,
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