Роберт Де Ниро снимется в гангстерской драме Барри Левинсона

Сценарий напишет Николас Пиледжи, работавший над фильмом М.Скорсезе «Славные парни» (1990).
Роберт Де Ниро вернётся в жанр, сделавший его знаменитым такими картинами, как «Успеть до полуночи» (1988), «Последнее дело Ламарки» (2002), «Право на убийство» (2008) и др. 79-летний ветеран снимется в новом фильме Warner Bros., который поставит ещё один голливудский мэтр – Барри Левинсон. Вместе они работали над фильмами «Плутовство» (1997), «Однажды в Голливуде» (2008) и «Лжец, Великий и Ужасный» (2017).
Ответственным за литературную основу новой криминальной драмы утверждён Николас Пиледжи, сотрудничавший с Де Ниро над «Славными парнями». Сюжет будет строиться вокруг реально существовавших людей - Вито Дженовезе и Фрэнко Костелло. Эти американские гангстеры итальянского происхождения возглавляли мафиозные кланы в середине XX в. В 1957-м году Дженовезе задумал убить Костелло, но потерпел неудачу и решил уйти в отставку. Однако проблема заключалась в том, что в тогдашних условиях просто так «уйти» было невозможно. Как сообщается, Де Ниро сыграет обоих персонажей.