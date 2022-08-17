Роберт Де Ниро снимется в гангстерской драме Барри Левинсона

Ответственным за литературную основу новой криминальной драмы утверждён Николас Пиледжи, сотрудничавший с Де Ниро над «Славными парнями». Сюжет будет строиться вокруг реально существовавших людей - Вито Дженовезе и Фрэнко Костелло. Эти американские гангстеры итальянского происхождения возглавляли мафиозные кланы в середине XX в. В 1957-м году Дженовезе задумал убить Костелло, но потерпел неудачу и решил уйти в отставку. Однако проблема заключалась в том, что в тогдашних условиях просто так «уйти» было невозможно. Как сообщается, Де Ниро сыграет обоих персонажей.