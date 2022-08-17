Старшова пожаловалась на поклонников

Звезда сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова призналась, что жалеет о своей популярности.

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Старшова стала известна после роли Пуговки в семейном сериале. Несмотря на окончание «Папиных дочек» много лет назад, актрису по-прежнему ассоциируют с маленькой героиней. Девушка призналась, что некомфортно ощущает себя от этого.

«Поклонники периодически нарушают личные границы. Это очень неприятно. Это раздражает. Очень некомфортно чувствую себя, когда любой может подойти, как-то тебя приобнять, не спросив разрешения, потрогать»,

— рассказала Старшова в интервью порталу BLITZ+.