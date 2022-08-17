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1 час назад

Актриса Старшова призналась, что поклонники регулярно нарушают ее личное пространство

Слово и Делоиещё 2

Звезда сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова призналась, что жалеет о своей популярности.

Старшова пожаловалась на поклонников
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Старшова стала известна после роли Пуговки в семейном сериале. Несмотря на окончание «Папиных дочек» много лет назад, актрису по-прежнему ассоциируют с маленькой героиней. Девушка призналась, что некомфортно ощущает себя от этого.

«Поклонники периодически нарушают личные границы. Это очень неприятно. Это раздражает. Очень некомфортно чувствую себя, когда любой может подойти, как-то тебя приобнять, не спросив разрешения, потрогать»,

— рассказала Старшова в интервью порталу BLITZ+.

Собеседник издания призналась, что ушла из актерской профессии, чтобы не ассоциироваться с Пуговкой. Теперь Старшова изучает фармацевтику и участвует в ледовом шоу.

Актеры,Папина дочка,Екатерина Старшова,
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