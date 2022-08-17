Звезды, которым говорили, что у них ничего не получится

В начале своего пути звезды из А-листа тоже получали отказы и даже терпели оскорбления в свой адрес. Но они не сдались, снова и снова стучась в двери кастинг-агентств. И ведь пришли к успеху!
«Кто ее сюда привел?»
Прежде чем стать эталоном красоты и женственности, молодая Мэрил Стрип натерпелась от продюсеров и режиссеров. Талантливая девушка не соответствовала бытующим тогда стандартам привлекательности. Когда 26-летняя Мэрил пришла на пробы фильма «Кинг-Конг», продюсер Дино де Лаурентис начал кричать на коллегу по-итальянски: «Зачем ты прислал мне эту свинью? Она же уродлива!». Однако Дино не знал, что Стрип прекрасно говорит на этом языке. Актриса вспоминает: «А я ответила ему на безупречном итальянском: «Мне очень жаль, что я разочаровала вас». С тех пор наши пути больше никогда не пересекались».
«Недостаточно красива»
Дженнифер Лоуренс не имела богатых и знаменитых родителей — актриса родилась в семье сотрудника строительной фирмы и учительницы. В 14 лет она решила начать свой путь и ездила по актерским агентствам, не имея при этом ни образования, ни курсов за плечами. Девушку из Кентукки постоянно критиковали за лишний вес и внешность. Однажды Джен отказали после проб на одну из главных ролей в фильме про Романа Полански и Шерон Тейт. Как говорила потом сестра погибшей модели Дебора, причиной стало то, что Лоуренс «очевидно недостаточно красива».
«Вышли из моды»
Когда ливерпульская четверка рассылала демо-записи по лейблам, отказ пришел им с формулировкой: «Гитарные группы вышли из моды». На самом деле продюсеры соврали, попросту решив продвигать другую группу из Лондона.
43 отказа
Легендарный рок-коллектив, в нулевые бывший едва ли не самой популярной в мире группой, далеко не сразу стал собирать стадионы. Участники даже подумывали о роспуске команды, но потом нашли вокалиста Честера Беннингтона. В конце 90-х музыканты рассылали свои первые песни по всем звукозаписывающим лейблам и в итоге получили 43 отказа. «Нам говорили, что мы недостаточно хороши, должны изменить свой подход и быть больше похожими на популярные коллективы. Но мы этого совсем не хотели и стояли на своем», — вспоминают участники.
«Не выходите на большую сцену»
Сейчас Клава Кока — кумир молодежи и артистка лейбла Black Star, но еще в 2015 году она, как и многие молодые музыканты, пыталась прославиться на шоу талантов. Тогда девушка выступила в эфире «России-1» в программе «Главная сцена» и была полностью разгромлена судьями. Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова и Диана Арбенина не оценили таланта начинающей певицы и даже не разглядели потенциала. «Пойте для друзей и родителей, но не выходите на большую сцену. Мы говорим нет, вы не подходите», — услышала тогда Клава.