Лиам Хемсворт расстался с девушкой

32-летний австралийский актер Лиам Хемсворт расстался со своей девушкой, 26-летней моделью Габриэллой Брукс. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Уточняется, что пара разошлась после трех лет отношений. Ни Хемсворт, ни Брукс пока не подтвердили эту информацию. По информации источника, Хемсворт не хотел быть «связанным» отношениями и решил вновь погрузиться в работу.

Слухи о том, что актер встречается с Брукс, появились в декабре 2019 года, когда девушка была замечена вместе с родителями Лиама. Отношения между звездами стали развиваться после того, как Хемсворт расстался со своей женой, певицей Майли Сайрус в августе 2019 года. В браке они прожили всего восемь месяцев.