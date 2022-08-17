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2 часа назад

Лиам Хемсворт расстался с девушкой

Lenta.ruиещё 1

32-летний австралийский актер Лиам Хемсворт расстался со своей девушкой, 26-летней моделью Габриэллой Брукс. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Лиам Хемсворт расстался с девушкой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что пара разошлась после трех лет отношений. Ни Хемсворт, ни Брукс пока не подтвердили эту информацию. По информации источника, Хемсворт не хотел быть «связанным» отношениями и решил вновь погрузиться в работу.

Слухи о том, что актер встречается с Брукс, появились в декабре 2019 года, когда девушка была замечена вместе с родителями Лиама. Отношения между звездами стали развиваться после того, как Хемсворт расстался со своей женой, певицей Майли Сайрус в августе 2019 года. В браке они прожили всего восемь месяцев.

Ранее сообщалось о том, что актер Пит Дэвидсон посещал психотерапевта из-за преследований со стороны рэпера Канье Уэста.

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