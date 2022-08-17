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1 час назад

Бен Аффлек поразил Twitter свободным владением испанским языком

Inc-News

Посреди громкого воссоединения Бена Аффлека с Дженнифер Лопес пользователи Twitter обнаружили у актёра скрытый талант. Он, оказывается, прекрасно изъясняется на испанском языке, некоторые даже утверждают, что чуть ли не лучше самой пуэрториканки Лопес.

Аффлек поразил Twitter свободным владением испанским языком
Фото: Inc-NewsInc-News

Видеоролики с Аффлеком, свободно говорящим на испанском, выложили в соцсеть, и многие подписчики были шокированы в хорошем смысле его плавной и чистой речью.

«Бен Аффлек говорит на испанском, как если бы вырос в Тихуане (город в Мексике)», - написал один из пользователей.

«Бен Аффлек таааак говорит по-испански», - удивился другой подписчик.

«Примечательно то, что Бен Аффлек вставляет фразу на английском «вы знаете», когда говорит по-испански», - заметил третий.

Обсуждая познания актёра в испанском, ведущая E! Entertainment Найтли Поп попросила одного из испаноязычных операторов поделиться мнением о его произношении.

«Его испанский неплох, но он смешивает разные акценты», - объяснил мужчина.

В речи Аффлека можно уловить диалекты из Испании, Пуэрто-Рико и других стран Латинской Америки.

Актеры,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
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