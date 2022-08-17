Проклова разоткровенничалась в день памяти Табакова

Актриса Елена Проклова высказалась в адрес режиссера Олега Табакова в день его рождения. Артистка была немногословна, но все же поделилась своими эмоциями.

«Ну, вольно каждому сулить кого угодно. Великий актер, большая и серьезная личность – я рада, что была знакома с ним и работала. Это все, что я могу сказать», – цитирует актрису BLITZ+.

Елена Проклова была немногословна, вероятно, чтобы не поднимать новую волну слухов, как это произошло после откровений на передаче Леры Кудрявцевой, когда актриса рассказала о некоем мэтре, изводившем ее в юном возрасте. Тогда артистка не раскрыла имя человека, но упомянула, что его уже нет в живых.