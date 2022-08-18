Любил одну женщину, но не дождался детей: трудная судьба звезды «Грязных танцев»

Для всех, кто знаком с жизнью голливудской звезды, не является секретом – Патрик Суэйзи был человеком с несгибаемой силой воли. И все же, несмотря головокружительные успехи, артисту пришлось отказаться от очень многого.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Патрик Суэйзи появился на свет 18 августа 1952 года в Хьюстоне в дружной многодетной семье. Его отец Уэйн был добрым и мягким человеком, все свободное время мужчина отдавал работе на любимом ранчо. Мама же мальчика Пэтси являлась талантливым хореографом, впоследствии ей даже удалось открыть собственную балетную школу.

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С самого детства будущая голливудская звезда увлекалась танцами, плаванием и футболом. Увы, но сверстники часто потешались, а порой и обижали Патрика, которого не за глаза называли маминым сынком. Однажды терпение родительницы лопнуло. Поняв, что больше тянуть нельзя, женщина отвела сына в школу боевых искусств. Вскоре Суэзи получит черный пояс по кунг-фу и перестанет бояться других ребят.

Дебютом начинающего танцора стал бродвейский мюзикл с Михаилом Барышниковым. При росте 178 сантиметров и весе 75 килограммов молодой артист выполнял самые рискованные трюки. Но в 1978 году случилась беда. Уже являясь ведущим танцором труппы, Патрик получил серьезную травму коленной чашечки. Далее последовала затяжная депрессия, от которой парня спасла мать. Пэтси напомнила сыну о давней мечте. В раннем детстве мальчик получил несколько эпизодических ролей в сериалах и даже собирался стать актером.

Переезд в Лос-Анджелес был непростым. Ради осуществления амбициозных планов Суэйзи не брезговал любой работой: трудился столяром, продавцом в магазине, вкалывал на заводе. Все это он делал не только ради себя. Свою единственную любовь Патрик встретил еще в 18 лет. Юная балерина Лиза Ниеми была младше возлюбленного на три года и изо всех сил поддерживала близкого мужчину.

После небольшой роли в фильме «Скейтаун» последовали более успешные проекты: «Ренегаты», «Север и Юг», «Изгои»; «Молодая кровь». И все же безоговорочное признание к молодому актеру пришло в одночасье. Патрик Суэйзи проснулся знаменитым после премьеры культовой мелодрамы «Грязные танцы», где его партнершей стала Дженнифер Грей. Скромный бюджет картины вынуждал режиссера Эмиля Ардолино снимать все сцены с одного дубля. Так, во время последнего танца будущий кумир миллионов женщин продолжал работу, даже несмотря на дикую боль в суставе.

В 1990 году уже знаменитый артист получит еще одну звездную роль. В драме «Привидение» компанию Деми Мур должен был составить супруг Брюс Уиллис. Но «крепкий орешек» в последний момент отказался от съемок, усомнившись в успехе проекта. Отличная физическая подготовка позволяла Патрику выполнять отчаянные трюки. Как-то раз на съемках он упал с коня и сломал обе ноги. Удивительно, но такие «мелочи» не остановили отчаянного парня. Артист непросто сумел восстановиться, но и продолжил заниматься любимым делом – танцами. Именно после несчастного случая в сердце звезды зародилась трогательная привязанность к лошадям.

Казалось бы, у Суэйзи было все: прекрасная жена, деньги, слава. И все же судьба так и не подарила супругам ребенка. О детях актер и танцовщик мечтал всю свою жизнь, но так и не дождался появления наследников. Каждая беременность Лизы неминуемо заканчивалась выкидышем. Со временем между близкими людьми возникли серьезные разногласия. Проблемы с алкоголем наблюдались у артиста еще смолоду. Дебоши, которые любимый мужчина устраивал в пьяном угаре, ужасно пугали женщину. К счастью, Суэйзи сумел побороть пагубную зависимость. Счастливый брак пары продлился 34 года. Большую часть времени Патрик и Лиза проводили на любимом ранчо в Нью-Мексико «Счастливые дни».