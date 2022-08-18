Светлаков рассказал поклонникам о своих творческих планах

«Соединяем воедино и гламурных блогеров с их понтами, штампами и деревню с её обманчивой простотой, и такую притягательную сейчас мистику – от ведьмы до НЛО. Короче, как только переловим всех русалок в Тверской области, покажем, что получилось»,