Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
5 минут назад

Актер Сергей Светлаков рассказал поклонникам о своих творческих планах

FBM.ru

Российский актер Сергей Светлаков решил прервать свое молчание, длящееся с конца февраля, когда он пожелал всем мира и пропал из медиа-пространства.

Светлаков рассказал поклонникам о своих творческих планах
Фото: FBM.ruFBM.ru

Актер рассказал поклонникам, что находится в Твери, где вместе со съемочной группой снимает новую кинокартину в жанре “пародия на расследование”.

Светлаков поведал некоторые детали съемочного процесса, а также сообщил, что фильм называется “Дело о пропавшей Деревне”.

«Соединяем воедино и гламурных блогеров с их понтами, штампами и деревню с её обманчивой простотой, и такую притягательную сейчас мистику – от ведьмы до НЛО. Короче, как только переловим всех русалок в Тверской области, покажем, что получилось»,

– говорит Светлаков.

Актеры,Сергей Светлаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители