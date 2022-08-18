Светлаков рассказал поклонникам о своих творческих планах

Российский актер Сергей Светлаков решил прервать свое молчание, длящееся с конца февраля, когда он пожелал всем мира и пропал из медиа-пространства.
Актер рассказал поклонникам, что находится в Твери, где вместе со съемочной группой снимает новую кинокартину в жанре “пародия на расследование”.
Светлаков поведал некоторые детали съемочного процесса, а также сообщил, что фильм называется “Дело о пропавшей Деревне”.
«Соединяем воедино и гламурных блогеров с их понтами, штампами и деревню с её обманчивой простотой, и такую притягательную сейчас мистику – от ведьмы до НЛО. Короче, как только переловим всех русалок в Тверской области, покажем, что получилось»,
– говорит Светлаков.