Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
50 минут назад

Джона Хилл откажется от продвижения своих фильмов из-за приступов тревоги

Lenta.ruиещё 1

Американский актер и режиссер Джона Хилл заявил в открытом письме, что не будет заниматься продвижением своих фильмов в ближайшем будущем, вместо этого он возьмется за свое ментальное здоровье. Об этом сообщает Variety.

Джона Хилл откажется от продвижения фильмов из-за приступов тревоги
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Среди новых проектов Хилла — комедия «Вы, люди» и документальный фильм «Штуц», затрагивающий тему ментального здоровья. Как признается режиссер, во время работы над последней картиной он понял, что долгие годы испытывал тревогу. В фильме «Штуц» Хилл и его терапевт открыто обсуждают проблемы актера с психическим здоровьем.

«В процессе исследования себя в этом фильме я осознал, что почти 20 лет испытывал приступы тревоги, которые усугубляются выступлениями в СМИ и публичными мероприятиями»,

— признался Хилл.

В своем обращении он также добавил, что отказывается от продвижения своих проектов ради того, чтобы «защитить себя».

Ранее Хилл признался, что посещает психотерапевта с 2017 года. Обратиться к специалисту ему посоветовал его коллега Хоакин Феникс.

Ранее актер Эзра Миллер принес публичные извинения и пожаловался на психические расстройства.

Актеры,Хоакин Феникс,Эзра Миллер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители