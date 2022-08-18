Звезды, которые занимались сексом в кино по-настоящему

Потом артисты обычно оправдываются: « Мы были молоды, и нам нужны были оргазмы». Вот до чего доводят распущенность, рок-н-ролл и отсутствие православия.

Фото: Super.ru Super.ru

Все легенды о сексе на съемочной площадке можно разбить на три категории: слухи, признания артистов и слишком реалистичная игра, не оставляющая повода для сомнений. Мы окунемся во все три категории и порадуемся вместе с актерами.

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Холли Берри и Билли Боб Торнтон («Бал монстров»)

Слух, однако же, упорный и никем не опровергнутый. Холли Берри, получив Оскар за эту роль, очень долго потом распространялась о том, как этот фильм помог ей раскрепоститься и ничегошеньки не стесняться. Признаний же в сексе не последовало, ибо все участники оргии на двоих состояли на тот момент в браке. И не друг с другом.

Ким Бейсингер и Алек Болдуин (« Побег»)

А данная парочка и в самом деле являлась парочкой — их брак продлился с 1993 по 2002 год. Полузабытое кино о грабителях пришлось на самый разгар их страстной жизни. Так что в постельных сценах ни в чем себе не отказывали, хотя открыто сие опять же не афишировалось. Зря, хорошо ведь вышло, и по закону.

Джессика Лэнг и Джек Николсон (« Почтальон всегда звонит дважды»)

По абсолютно загадочной и непостижимой причине во время съемок сцен любви режиссер удалял всю команду из студии. Оставались лишь он, оператор и Джессика с Джеком. Кинокритики с тех пор, поглядывая на экран, понимающе кивают головами: « Оно того стоило, все как у нас в жизни!» Впрочем, не факт, что у кинокритиков бывает хороший секс, не те люди.

Роберт Паттинсон и рука («Отголоски прошлого»)

Еще никому не ведомый Паттинсон за несколько месяцев до « Сумерек» успел отметиться в биографической ленте о трех безумных гениях: Луисе Бунюэле, Сальвадоре Дали и Федерико Гарсиа Лорке. Паттинсону досталась роль Дали, и не простого Дали, а мастурбирующего Дали. Кадр подрезали, чтобы зритель не увидел лишнего, и все же артист сам признавался, что все делал по-настоящему. Станиславский остался бы доволен. И закурил.

Луи Гаррель и рука (« Мечтатели»)

Вот казалось бы, приличный ты 20-летний парень, мать — актриса, отец — режиссер. Да еще и попал в кинофильм Бернардо Бертолуччи, где в ванной кипят бурные молодые страсти с красавицей Евой Грин. При этом твоя участь — мастурбировать перед камерой, о чем Луи Гаррель в итоге все-таки рассказал на интервью.

Стейси Мартин и Шайя Лабаф (« Нимфоманка»)

Про картины Ларса Фон Триера можно и не говорить даже — там вечно творится всякое непотребство, причем во многих случаях натуральное, без дублеров и симуляции. Узнав, что в фильмах Фон Триера можно все, Шайя Лабаф тотчас взлетел на крыльях любви и приземлился на актрису Стейси Мартин. Как поговаривают свидетели, актеру в тот раз дали. В хорошем смысле.

Кэрри Отис и Микки Рурк (« Дикая орхидея»)

Использовать работу в эротическом кино для личного удовлетворения — даже не знаем, искусство это или, наоборот, читерство. В Голливуде практически убеждены в том, что Микки и Кэрри оторвались, как могли. Тем более, что через пару лет они поженились и жили вместе долго (по голливудским меркам) и счастливо.

Сиенна Миллер и Хейден Кристенсен (« Я соблазнила Энди Уорхола»)

На 24-летнего Хейдена Кристенсена возложили роль рок-звезды, в которой угадывается Боб Дилан. Не каждый день достается столь важная миссия, так что артист настолько погрузился в роль, что в итоге погрузился и на актрису Сиенну Миллер. Официальных документов по этому вопросу не публиковалось, только вот инсайдеры утверждают, что все это стопудово и отлично наблюдается на экране.

Анджелина Джоли и Антонио Бандерас (« Соблазн»)

Про естественный природный секс в драме « Соблазн» ходят только слухи. Однако нет дыма без огня — а огня, что в Анжелине, что в Бандерасе, более чем достаточно. Огонь фильму совсем не помог — в прокате он прогорел.

Азия Ардженто и все, что движется (« Пурпурная дива»)