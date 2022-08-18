Актер «Баффи — истребительницы вампиров» попал в больницу

«Ники шлет вам привет и хотел бы извиниться за то, что в последнее время он не так часто выходит в эфир. Сейчас у него все в порядке, но около двух недель назад его пришлось срочно доставить в больницу из-за сердечного приступа (тахикардия и аритмия)».