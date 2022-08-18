Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Актер «Баффи — истребительницы вампиров» попал в больницу с сердечным приступом

Lenta.ruиещё 1

Звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров», 51-летний американский актер Николас Брендон попал в больницу после сердечного приступа. Об этом сообщает The Independent.

Актер «Баффи — истребительницы вампиров» попал в больницу
Фото: Лента.руЛента.ру

Соответствующее заявление появилось в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) артиста:

«Ники шлет вам привет и хотел бы извиниться за то, что в последнее время он не так часто выходит в эфир. Сейчас у него все в порядке, но около двух недель назад его пришлось срочно доставить в больницу из-за сердечного приступа (тахикардия и аритмия)».

Сообщается, что первый сердечный приступ случился у актера еще год назад после операции на позвоночнике. Ранее представитель Брендона заявил, что звезда не сможет заниматься продвижением своего фильма «Безрассудная потребность» в связи с тем, что его ноги и гениталии парализованы.

В августа 2021 года знаменитость арестовали за то, что он использовал поддельное имя при покупке запрещенных веществ.

За несколько лет до этого звезде сериала «Баффи — истребительница вампиров» предъявили обвинение за попытку задушить свою девушку.

Ранее смерть американской актрисы и режиссера Энны Хеч в результате ДТП официально признали несчастным случаем.

Актеры,Николас Брендон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители