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51 минуту назад

Энтони Хопкинс выпустит NFT-коллекцию с Ганнибалом Лектером и другими героями

Lenta.ruиещё 1

84-летний актер и режиссер Энтони Хопкинс выпустит свою собственную NFT-коллекцию. Об этом сообщает Variety.

Энтони Хопкинс выпустит NFT-коллекцию с Ганнибалом Лектером
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Серия работ получит название «Вечная Коллекция». Над ней Хопкинс будет работать вместе со стартапом Orange Comet. В коллекции будут представлены десять архетипов персонажей, сыгранных актером. Среди них — Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят», бог Один из фильмов Marvel о Торе и другие герои. Работы будут также отражать темы и стиль творчества Хопкинса.

«NFT — чистый лист для создания искусства в новом формате»,

— заявил кинодеятель во время онлайн-пресс-конференции.

По словам Хопкинса, метавселенная «предоставляет невероятную возможность пообщаться с аудиторией совершенно по-другому. «Я, наверное, самый пожилой человек в NFT-сообществе и в социальных сетях. Это доказывает, что все возможно в любом возрасте», — отметил актер.

NFT-коллекция Хопкинса будет представлена в середине сентября на платформе OpenSea. Часть вырученных средств пойдет в благотворительной фонд.

Ранее актер Джим Керри выпустил NFT-объект стоимостью 50 тысяч долларов.

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