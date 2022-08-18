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57 минут назад

Мишель Йео не сыграла в фильме «Убить Билла» из-за Умы Турман

Lenta.ru

Малазийская актриса Мишель Йео, персонажем которой вдохновился Квентин Тарантино во время создания главной героини в фильме «Убить Билла», рассказала, почему режиссер не взял ее в проект. Об этом она сообщила в интервью Town & Country.

Мишель Йео не сыграла в фильме «Убить Билла» из-за Умы Турман
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Тарантино признавался, что прототипом персонажа актрисы Умы Турман в боевике являлась героиня Йео в комедии «Полицейская история 3». Несмотря на это, кинодеятель принял решение не привлекать Мишель к съемкам. Спустя несколько лет артистка открыто спросила у режиссера, почему он не позвал ее участвовать в проекте.

Тарантино объяснил, что зрители бы не поверили в сцену, в которой героиня Умы Турман побеждает персонажа Йео в бою.

«Он очень умен. Он сказал: "Кто бы поверил, что Ума Турман может надрать тебе задницу?"»

— поделилась Мишель Йео.

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