Екатерина Климова — биография и личная жизнь

Екатерина Климова считается одной из самых красивых российских актрис. Ее актерская биография, начавшаяся с сериала «Бедная Настя», постоянно пополняется новыми работами. Климова — поющая драматическая актриса театра и кино, которая исполняет романсы. У Екатерины много поклонников, которые пристально следят за ее творчеством и личной жизнью.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Екатерина Климова — биография

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Катя появилась на свет 24 января 1978 года в Москве. Ее папа был художником, а мама домохозяйкой. В семье, кроме Кати, росла еще старшая дочка Вика, которая была старше ее на 4 года. После рождения младшей дочери отец оказался на 12 лет в тюрьме по обвинению в непреднамеренном убийстве. Однако после возвращения домой он смог наладить контакт с обеими дочерьми и поддерживал с ними хорошие отношения до конца своих дней.

Эмоциональный характер девочкам передался от отца, в роду которого были цыгане. Сама актриса в интервью не раз признавалась, что от своей прабабки, которая была настоящей таборной цыганкой, она унаследовала влюбчивость, вокальные данные и тягу к кочевой театральной жизни.

В школе Катя училась плохо, но благодаря своему природному обаянию и активному участию в школьной жизни умудрялась заканчивать каждый класс вовремя. Девочка в пионерском лагере увлеклась театром и стала настоящей звездой в школе — участвовала во всех школьных концертах и театральных постановках, регулярно срывая зрительские овации.

После школы Катя легко поступила в театральное училище им. М. Щепкина, которое закончила в 1999 году с красным дипломом. Молодая актриса Климова Екатерина, поклонники которой сегодня активно следят за ее биографией, поступила в труппу Театра Российской армии и сразу получила главную роль — Дездемону. За воплощение этого образа Климову наградили «Хрустальной розой». Приз был учрежден в честь советского драматурга Виктора Розова.

С 2001 года началась ее работа в кинематографе. Молодую актрису сразу заметил известный режиссер Карен Шахназаров и пригласил сниматься в свой фильм «Яды, или Всемирная история отравлений». После этого последовали эпизодические роли в других успешных проектах:

Триумфом молодой актрисы стали съемки в сериале «Бедная Настя», в котором она благодаря роли Наташи Репниной получила всероссийское признание. Затем Климова была задействована в большом количестве проектов, продолжая работать в театре:

В 2012 она снялась в роли второго плана в картине «Матч», основанной на реальных событиях Великой отечественной войны и посвященной команде киевского «Динамо». В 2015 Климова сыграла одну из главных ролей в сериале «Черная кошка» вместе со своим вторым и третьим мужем. В 2017 актриса стала успешно сниматься в главной роли в военном сериале «По закону военного времени», который пережил 5 сезонов и восторженно был принят зрителями. В 2017 Климова перешла в театр «Ателье», где успешно дебютировала в спектакле «Love letters». Также у нее был контракт с Театральной компанией Сергея Виноградова.

Напряженный творческий график актриса успешно совмещала с семейной жизнью и рождением детей. При активно развивающейся творческой биографии у Екатерины Климовой насыщенная личная жизнь — она несколько раз была замужем, родила четырех детей от разных браков, сохранив идеальные формы и красивую внешность.

Поклонников привлекает то, что Климова не стала жертвой моды и не использует современные средства индустрии красоты для омоложения. Она сохраняет яркую индивидуальность и естественную красоту своего лица, что выгодно отличает ее от многих коллег и делает узнаваемой.

Личная жизнь, семья, дети Екатерины Климовой

Красивую и талантливую актрису Екатерину Климову всегда окружали поклонники, она рано вышла замуж, в ее биографии появились дети, когда ей было 24 года. Екатерина вышла замуж в 2001 году за успешного ювелира Илью Хорошилова, в 2002 родила старшую дочку Лизу. Первый муж актрисы был ее другом детства, она влюбилась в него в 15 лет. Илья ждал, когда Катя закончит школу и театральное училище. Актриса признается, что ощущает вину перед своим первым супругом, который был в нее безумно влюблен и понимал, что она уйдет от него к какому-нибудь актеру.

Брак оказался недолгим, супруги разошлись в 2004 году из-за того, что у Климовой начался бурный роман с актером Игорем Петренко. Хорошилов до последнего момента старался вернуть любимую жену, но Климова оказалась непреклонной в своем решении о разводе.

Со вторым мужем актриса познакомилась еще в Щепке, он учился на курс младше. Во время съемок в одной картине молодые актеры играли влюбленную пару. Оба артиста состояли в браке, поэтому, прежде чем начать отношения в реальной жизни, им пришлось развестись. Пара официально оформила свои отношения 31 декабря 2004 года — без свадьбы, просто расписавшись в ЗАГСе.

У супругов родилось двое сыновей — Матвей в 2006 и Корней в 2008. Супруги счастливо прожили 10 лет и считались самой красивой парой отечественного кинематографа. В 2011 были признаны парой года, но в 2014 они развелись, чем очень удивили своих поклонников, которые ставили их в пример. Климова и Петренко попросили прощения у публики за то, что не оправдали их ожиданий, при этом Игорь официально заявил, что причина развода не в Кате. Она была самой лучшей женой и матерью.

После этого Екатерина Климова хоть и рассказывала в интервью о своей творческой биографии, но про личную жизнь и мужей ничего не сообщала. В 2015 году поклонники актрисы были ошарашены переменами в ее личной жизни. Актриса вышла замуж за молодого актера Гелу Месхи, который был младше ее на 8 лет. Будущие супруги познакомились на съемочной площадке фильма «Волчье сердце» во Львове. Сначала Екатерина не принимала ухаживания партнера по съемкам, который влюбился в нее с первого взгляда, но потом не выдержала и сдалась. В конце 2015 Климова в четвертый раз стала мамой, родив Геле дочку Бэллу.

Актер Гела Месхи, третий муж Екатерины Климовой: «Катя не принимала мои ухаживания. Мне приходилось даже портить сцены в кадре, чтобы несколько раз повторять сцену поцелуя, за что доставалось от режиссера. Я два раза делал ей предложение выйти за меня замуж: сначала в Нью-Йорке, а потом в Париже, забравшись на Эйфелеву башню».

Впервые пара вместе вышла в свет в 2017 году, посетив Московский кинофестиваль. После этого в желтой прессе стали появляться слухи о том, что супруги не ладят друг с другом и готовы развестись.

Интрига, касающаяся личной жизни актрисы, возникла во время съемок сериала «Черная кошка» в 2016, в котором Климова снималась со своим мужьями — Игорем Петренко и Гелой Месхи, герои которых были антагонистами. По сюжету Петренко и Месхи должны были драться друг с другом. Актеры с достоинством вышли из создавшейся ситуации, после чего Месхи высоко оценил Петренко как актера и как человека.

В 2019 актриса развелась с Гелой Месхи. Такое решение она объяснила в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» своим желанием дать мужу творческую свободу. На сегодняшний день актриса официально ни с кем не состоит в браке.

Карьера Екатерины Климовой

Актерская карьера Климовой удачно складывалась с самого начала. В ее плотном рабочем графике каждый год было несколько фильмов. В результате сегодня в копилке актрисы 70 завершенных проектов. Климова успешно совмещает съемки в кино с работой в театре, создавая разноплановые роли.

Екатерине одинаково хорошо удаются драматические, лирические и характерные персонажи. Она органично смотрится в исторических драмах, военных фильмах, посвященных советскому периоду истории России, детективах, комедиях и мелодрамах.

Актриса успевает заниматься преподавательской работой, ведя мастер-классы актерского мастерства в детском модельном агентстве. Она снималась в рекламе и занималась озвучкой мультфильмов. Первой работой Климовой в дубляже стал мультфильм «Маленький принц».

У актрисы прекрасный вокал, доставшийся ей по наследству от прабабушки-цыганки. В шоу «Ледниковый период» она каталась под песню собственного исполнения.

В последних новостях сообщается, что многодетная мама Екатерина Климова занята в съемках картин «Мстители» и «Артек. Большое путешествие». Недавно журналисты были потрясены признанием Климовой о том, что она в свои 44 года мечтает о пятом ребенке и готова выйти замуж в очередной раз. Все гадают, кто стал ее новым избранником. Многие думают, что новое предложение ей сделал ее третий муж Гела Месхи, который только после развода понял, кого он потерял. Близкие к нему люди сообщают, что роковая красотка Климова разбила ему сердце. Близкие актера утверждают, что Месхи умоляет Климову выйти снова за него замуж.

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