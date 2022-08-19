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1 час назад

«Насмешки судьбы»: как Конкин искал дорогу к счастью

Экспресс газета

19 августа звезда культового сериала «Место встречи изменить нельзя» отпразднует 71-летие. Своим появлением на свет артист был обязан близкому человеку, которого никогда не видел.

«Насмешки судьбы»: как Конкин искал дорогу к счастью
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Поклонники артиста даже назовут все произошедшее «насмешками судьбы», ведь по большому счету Владимир был рожден на замену старшему брату. В юности Слава заболел полиомиелитом. Недуг прогрессировал и врачи, видя горе родных мальчика, посоветовали Любови и Алексею Конкиным задуматься о втором ребенке… О случившемся заметность рассказала не так давно в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

После окончания Саратовского театрального училища (курс Дмитрия Лядова) начинающий артист начал восхождение к наверх. Самые ранние творческие успехи Конкина связаны с Харьковским театром юного зрителя. В 1974 году молодой человек стал числиться за киностудией имени Александра Довженко. Первая же роль в фильме «Как закалялась сталь» принесла Владимиру грандиозный успех. И все же самой запоминающейся работой харизматичного красавца поклонники считают образ Володи Шарапова из мини-сериала «Место встречи изменить нельзя».

Свое личное счастье артист нашел довольно скоро. Избранницей Конкина стала дочь классной руководительницы Алла. В звездной семье родились трое детей: Ярослав, Святослав и София. Дочь – всегда была любимицей Владимира Ивановича, но жизнь молодой женщины трагически оборвалась в сентябре 2020 года. Наследница захлебнулась в бассейне одного из московских фитнес-центров. Отсутствие на рабочем месте инструктора и медсестры привело к печальным последствиям. После смерти Софии артист все свое внимание и любовь направил на осиротевшую внучку Алису, которую поддерживает не только морально, но и финансово.

Актеры,Как закалялась сталь,Место встречи изменить нельзя,Судьба человека,Дмитрий Лядов,Александр Довженко,
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