«Насмешки судьбы»: как Конкин искал дорогу к счастью

19 августа звезда культового сериала «Место встречи изменить нельзя» отпразднует 71-летие. Своим появлением на свет артист был обязан близкому человеку, которого никогда не видел.
Поклонники артиста даже назовут все произошедшее «насмешками судьбы», ведь по большому счету Владимир был рожден на замену старшему брату. В юности Слава заболел полиомиелитом. Недуг прогрессировал и врачи, видя горе родных мальчика, посоветовали Любови и Алексею Конкиным задуматься о втором ребенке… О случившемся заметность рассказала не так давно в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.
После окончания Саратовского театрального училища (курс Дмитрия Лядова) начинающий артист начал восхождение к наверх. Самые ранние творческие успехи Конкина связаны с Харьковским театром юного зрителя. В 1974 году молодой человек стал числиться за киностудией имени Александра Довженко. Первая же роль в фильме «Как закалялась сталь» принесла Владимиру грандиозный успех. И все же самой запоминающейся работой харизматичного красавца поклонники считают образ Володи Шарапова из мини-сериала «Место встречи изменить нельзя».
Свое личное счастье артист нашел довольно скоро. Избранницей Конкина стала дочь классной руководительницы Алла. В звездной семье родились трое детей: Ярослав, Святослав и София. Дочь – всегда была любимицей Владимира Ивановича, но жизнь молодой женщины трагически оборвалась в сентябре 2020 года. Наследница захлебнулась в бассейне одного из московских фитнес-центров. Отсутствие на рабочем месте инструктора и медсестры привело к печальным последствиям. После смерти Софии артист все свое внимание и любовь направил на осиротевшую внучку Алису, которую поддерживает не только морально, но и финансово.