«Насмешки судьбы»: как Конкин искал дорогу к счастью

19 августа звезда культового сериала «Место встречи изменить нельзя» отпразднует 71-летие. Своим появлением на свет артист был обязан близкому человеку, которого никогда не видел.

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Поклонники артиста даже назовут все произошедшее «насмешками судьбы», ведь по большому счету Владимир был рожден на замену старшему брату. В юности Слава заболел полиомиелитом. Недуг прогрессировал и врачи, видя горе родных мальчика, посоветовали Любови и Алексею Конкиным задуматься о втором ребенке… О случившемся заметность рассказала не так давно в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

После окончания Саратовского театрального училища (курс Дмитрия Лядова) начинающий артист начал восхождение к наверх. Самые ранние творческие успехи Конкина связаны с Харьковским театром юного зрителя. В 1974 году молодой человек стал числиться за киностудией имени Александра Довженко. Первая же роль в фильме «Как закалялась сталь» принесла Владимиру грандиозный успех. И все же самой запоминающейся работой харизматичного красавца поклонники считают образ Володи Шарапова из мини-сериала «Место встречи изменить нельзя».