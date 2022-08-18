"Камень с глазами": Машков о Шварценеггере

Художественный руководитель Театра Олега Табакова актер Владимир Машков высказался об американских актерах, которые не смогут убедительно сыграть русских. Своим мнением он поделился во время фестиваля "Таврида", передает kp.ru.

Так, актер попросил зрителей назвать хотя бы одного английского или американского актера, который хорошо сыграл русского. И в ответ ему назвали Арнольда Шварценеггера, который сыграл в фильме "Красная жара".