Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

"Камень с глазами": Машков о Шварценеггере

Мария Иглина

Художественный руководитель Театра Олега Табакова актер Владимир Машков высказался об американских актерах, которые не смогут убедительно сыграть русских. Своим мнением он поделился во время фестиваля "Таврида", передает kp.ru.

"Камень с глазами": Машков о Шварценеггере
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, актер попросил зрителей назвать хотя бы одного английского или американского актера, который хорошо сыграл русского. И в ответ ему назвали Арнольда Шварценеггера, который сыграл в фильме "Красная жара".

"Никогда! Этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актеру, не сможет ни воспроизвести, ни понять значение русских слов!"

— заявил Машков.

Он также убежден, что Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Дастин Хоффман тоже не смогли бы сыграть русских.

Ранее была названа причина, почему Тейлор Свифт не появилась в "Сумерках".

Актеры,Сумерки,Дастин Хоффман,Аль Пачино,Арнольд Шварценеггер,Владимир Машков,Роберт де Ниро,Олег Табаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители