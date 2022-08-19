Нив Кэмпбелл сыграет в новом шоу автора "Большой маленькой лжи"

Актриса Нив Кэмпбелл, известная по хоррор-франшизе «Крик», исполнит главную роль в предстоящем детективном сериале «Авалон» для канала ABC, пишет Variety.

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В центре сюжета — детективша Николь Сирси, которая расследует дело в городке Авалон на острове Санта-Каталина близ побережья Калифорнии — популярном курорте, принимающем более миллиона туристов в год.

Келли, Коннелли и Кэмпбелл уже работали вместе над сериалом «Линкольн для адвоката», его первый сезон вышел на Netflix в мае 2022 года. В июне шоу было пройдено на второй сезон, в котором Кэмпбелл вернется к своей роли прокурорши Мэгги Макфирсон.