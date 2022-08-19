Звезду приквела “Игры Престолов” ранили в голову мечом

Американский актер Мэтт Смит сыграл роль Дэймона Таргариена в сериале “Дом дракона”. Накануне премьеры шоу он рассказал, он не самом приятном инциденте, который произошел с ним на съемках.

Фото: Кадр из сериала "Дом дракона" Кадр из сериала "Дом дракона"

Не секрет, что в сериале о жизни клана Таргариенов будет множество боевых сцен. В съемке одной из них принимал участие Мэтт Смит. Отрабатывая сцену боя на мечах, актер получил оружием по голове. Съемочная группа, увидев струи крови, пребывала в шоке, но постаралась оказать помощь главному герою сериала.

Как оказалось, ранение было неглубоким – меч лишь повредил кожу на голове Мэтта. Но из-за специфического расположения сосудов такая “царапина” обернулась обильным кровотечением и испугом окружающих, которые стали свидетелями происшествия.