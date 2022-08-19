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1 час назад

Звезду приквела “Игры Престолов” ранили в голову мечом

Мира Маркина

Американский актер Мэтт Смит сыграл роль Дэймона Таргариена в сериале “Дом дракона”. Накануне премьеры шоу он рассказал, он не самом приятном инциденте, который произошел с ним на съемках.

Звезду приквела “Игры Престолов” ранили в голову мечом
Фото: Кадр из сериала "Дом дракона"Кадр из сериала "Дом дракона"

Не секрет, что в сериале о жизни клана Таргариенов будет множество боевых сцен. В съемке одной из них принимал участие Мэтт Смит. Отрабатывая сцену боя на мечах, актер получил оружием по голове. Съемочная группа, увидев струи крови, пребывала в шоке, но постаралась оказать помощь главному герою сериала.

Как оказалось, ранение было неглубоким – меч лишь повредил кожу на голове Мэтта. Но из-за специфического расположения сосудов такая “царапина” обернулась обильным кровотечением и испугом окружающих, которые стали свидетелями происшествия.

Напомним, премьера шоу состоится уже 21 августа. Ранее мы писали о том, почему стоит обратить внимание на этот сериал.

Актеры,Игра престолов,Мэтт Смит,
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