3 актера, которые повторили трагическую судьбу своих персонажей

Некоторые актеры весьма суеверны, иные же игнорируют приметы. Так или иначе злому року нет до этого дела, и порой он настигает тех, кто совершенно к нему не готов. Да и как к такому быть готовым?

Фото: Кадр из фильма "Ворон" Кадр из фильма "Ворон"

К примеру, порой случается так, что актеры в реальной жизни повторяют трагическую судьбу своих персонажей. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Брэндон Ли

Сын легендарного Брюса Ли, подобно своему отцу, погиб на съемочной площадке. Трагедия произошла на съемках фильма "Ворон". В финальной сцене картины герою Брэндона Эрику Дрэйвену стреляют из пистолета в живот. Трагическая случайность привела к тому, что во время выстрела в Брэндона попала "заглушка", которая застряла в позвоночнике. Очень скоро он скончался в больнице от потери крови.

Константин Хабенский

Кадр из фильма "Женская собственность"

Еще в начале своей карьеры – в 1998 году – артист исполнил роль молодого абитуриента в фильме "Женская собственность". По сюжету герой Хабенского влюбляется в знаменитую актрису, и она отвечает ему взаимностью, но отношения героев обрывает трагедия – девушка погибает от онкологии.

Спустя несколько месяцев после премьеры картины Хабенский познакомился со своей будущей женой Анастасией. В 2000 пара сыграла свадьбу, а спустя семь лет у них родился сын Иван. Но вскоре после появления на свет мальчика семью Хабенских поразила страшная новость – у Анастасии диагностировали рак мозга. Врачи боролись за ее жизнь, но в 2008 году она умерла.

Дэвид Духовны

Кадр из сериала "Блудливая Калифорния"