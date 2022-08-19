Советские актрисы, которые сошли с ума

Недуг не пощадил этих знаменитых красавиц, превратив их жизнь в ад. Они блистали на экране, но часто были несчастными в личной жизни, это приводило к душевным травмам и сыграло роковую роль в судьбе советских актрис. На смену славы и известности пришло неврозы и другие недуги.

Фото: WomanHit WomanHit

Екатерина Савинова

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Звезда фильма «Приходите завтра» однажды на съемках купила молока в местной лавке, кипятить напиток было некогда, поэтому она пила его сырым и заразилась бурцеллезом. Этот недуг сказывается на нервной системе, а обнаружили его слишком поздно. У Екатерины началась депрессия, а позже к ней прибавились галлюцинации и навязчивые голоса в голове. О съемках больше не могло идти и речи, а вскоре Савинова решила, что ей необходимо уйти из жизни. Семья пыталась контролировать ее и не допустить трагедии, но в 44 года Екатерина повторила поступок Анны Карениной.

Изольда Извицкая

После выхода на экраны картины «Сорок первый» Изольда проснулась знаменитой, но столь же интересных предложений больше не получала. От горя и нереализованности актриса запила, а усугубилась ситуация, когда ее муж ушел к продавщице ковров. Депрессия и алкоголизм не оставила Извицкой шансов: она скончалась от истощения в 38 лет.

Наталья Богунова

Красавица из «Большой перемены» была талантливой актрисой, и поклонники не понимали, почему же она так мало снимается. Никто не знал, что у Натальи диагностирована шизофрения, во время ремиссии она с радостью работала, а в моменты обострений отправлялась в клинику. Актриса была одинокой, общаться с ней не хотели: в периоды, когда болезнь брала верх, Наталья могла обвинить коллег в краже или преследовании. После смерти матери ситуация ухудшилась. Богунова не могла справиться со стрессом и в 65 лет скончалась от инфаркта.

Маргарита Назарова