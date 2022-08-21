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1 час назад

Подруги на экране, враги в жизни

Inc-Newsиещё 1

Милые экранные подружки в популярном сериале, в обычной жизни они терпеть не могут друг друга.

Подруги на экране, враги в жизни
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Сериал «Секс в большом городе» сделал Сару Джессику Паркер и Ким Кэтролл настоящими звездами. Но дружные в начале съемок актрисы после их окончания не могли видеть друг друга.

Что любопытно, с первых сезонов уже и времени прошло немало, а артистки по-прежнему не могут даже слышать имени друг друга. Что произошло? Да все оказалось банально – деньги и слава.

Как пишут американские таблоиды, тон конфликтам на съемочной площадке задавала Ким Кэтролл. Держалась особняком, все время чем-то была недовольна, затем начала терзать продюсеров тем, что ей платят меньше, чем коллегам. И под конец заявила, что в фильме сцен с ее участием меньше, чем у ее «подруг». А те тоже не отставали, поскольку каждая из актрис ревностно присматривалась к своим коллегам, к их успехам и гонорарам.

В общем, каждый пытался тянуть одеяло на себя, и, как говорят очевидцы, порой актрисам стоило большого труда изображать в сценах подружек. Позднее они так и не смогли примириться и даже сегодня в интервью никогда не говорят хороших слов о своих коллегам из сериала.

Актеры,Секс в большом городе,Ким Кэтролл,Сара Паркер,
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