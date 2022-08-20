За свой последний фильм Barbie 32-летняя Марго Робби («Отряд самоубийц», «Волк с Уолл-стрит») в прошлом году получила рекордный для женщины гонорар - $12,5 млн и теперь может с полным правом тратить заработанные честным трудом деньги.

Вместе с мужем, продюсером Томом Акерли, Марго за $12,5 тыс. евро арендовала на неделю яхту и отправилась в плавание по Средиземному морю. Точнее, вблизи испанского острова Форментера. Компанию супругам составил исполнитель роли Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии» 41-летний Рами Малек. От серии снимков водных процедур стройной женщины у многих потекли слюни.

"Ее мужу определенно повезло", "Лучшее натуральное тело в Голливуде!"

- лейтмотив множества комментариев в соцсетях.