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2 часа назад

Марго Робби швыряет деньги на ветер

Экспресс газета

За свой последний фильм Barbie 32-летняя Марго Робби («Отряд самоубийц», «Волк с Уолл-стрит») в прошлом году получила рекордный для женщины гонорар - $12,5 млн и теперь может с полным правом тратить заработанные честным трудом деньги.

Вместе с мужем, продюсером Томом Акерли, Марго за $12,5 тыс. евро арендовала на неделю яхту и отправилась в плавание по Средиземному морю. Точнее, вблизи испанского острова Форментера. Компанию супругам составил исполнитель роли Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии» 41-летний Рами Малек. От серии снимков водных процедур стройной женщины у многих потекли слюни.

"Ее мужу определенно повезло", "Лучшее натуральное тело в Голливуде!"

- лейтмотив множества комментариев в соцсетях.

Действительно, выглядит Марго мило и сексуально. И это притом что на фото она без прически и макияжа. Бикини ей явно к лицу, хотя и в цельном купальнике на снимках в журнале Vogue красотка выглядит хоть куда.

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